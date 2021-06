Autobiografía inesperada: su mamá lo sorprendió con un libro en el que registró toda su infancia

Manuel Rivero tiene 25 años. Estudia comunicación social en Córdoba capital, pero sus padres viven donde él creció, en Villa General Belgrano. Hace unos meses, cuando el joven fue a visitar a su mamá a esa ciudad, ella le entregó un regalo invaluable. En un cuaderno de tapas duras, la madre de Manuel había escrito una especie de biografía de su hijo, desde su nacimiento hasta el comienzo de la escuela secundaria.

Hoy, el joven cordobés guarda ese singular obsequio materno y lo lee muy de a poco, para sorprenderse o recordar episodios de su propia infancia. Pero este acontecimiento íntimo de escritura, que es además una demostración del amor y la dedicación de una madre hacia su hijo, se convirtió en un fenómeno viral cuando el propio Manuel compartió esta historia en las redes sociales.

“Mi mamá me regaló un cuaderno en el que me escribió desde que nací hasta que empecé la secundaria como una especie de blog para la posteridad. Estoy leyendo literalmente mi biografía”, escribió Manuel en su cuenta de Twitter el lunes pasado.

Manuel publicó la historia del cuaderno que le escribió su madre y en las redes se viralizó Twitter / @_mrmanu

Junto a su comentario, el muchacho cordobés subió a su cuenta una foto del famoso cuaderno abierto. Allí se pueden leer algunas frases, escritas en una muy prolija y bella letra manuscrita, que Pamela, la mamá de Manuel, le legó a su hijo para la posteridad.

Siempre en una segunda persona dirigida claramente a su pequeño, la mujer, que es docente y que, según su propio hijo, “escribe muy bien”, dejó en el papel palabras impregnadas de cariño como las que se pueden ver en una primera mirada al manuscrito, donde se lee: “Sos el sol de nuestros días”.

El posteo de Manuel con su tierno regalo alcanzó alrededor de 36.000 Me gusta y tiene además muchos comentarios que muestran sorpresa frente al gesto de Pamela, o lo halagan, o dicen que también ellos, los usuarios, están haciendo algo similar para sus hijos.

“Muchos me escribieron diciendo que sus madres hicieron lo mismo que la mía. Me sorprendieron todos los comentarios y me pareció raro que se viralizara. Solo me puse a leer el cuaderno y subí una foto. Eso, básicamente”, cuenta Manuel Rivero a LA NACION, como dejando constancia de que no imaginaba la repercusión que podría tener su posteo.

La tapa del cuaderno que la mamá le regaló a Manuel Gza.

La historia del cuaderno

“Hace unos meses fui a visitar a mi mamá y me dio un par de cosas, entre ellas, el cuaderno. ‘Llevate esto, que nunca te lo di’, me dijo. Fue un gesto espontáneo”, cuenta el joven, que agrega que sabía que la madre escribía algo porque la había visto, pero nunca le había preguntado nada.

Manuel Rivero hoy, sorprendido por la repercusión que tuvo la historia de su cuaderno en su cuenta de Twitter Gza. Manuel Rivero

“Inmediatamente me puse a hojearlo. Lo tengo guardado y lo voy leyendo de vez en cuando”, agrega el muchacho, que asegura que no lo quiere leer de un tirón, entre otras cosas, porque es “una lectura muy intensa, muy emocional”.

Como corresponde a su generación, Manuel no define al cuaderno como un diario personal, ni como un registro biográfico. Más bien, para él, el legado de Pamela es “una especie de blog que habla en segunda persona”. “Ella fue haciendo ‘entradas’ de blog, todas ellas fechadas”, señala.

Manuel con su madre, en una estampa de los tiempos en los que Pamela escribía el cuaderno que ahora está en manos de su hijo Gza. Manuel

La mamá escribió sus notas en el cuaderno siempre hablándole a su hijo. “Me saluda, me cuenta lo que estoy haciendo, dice, por ejemplo: ‘Hoy fue un día largo, vos ahora estás dibujando’”, explica Manuel.

“Ella me habla siempre con mucho cariño, trata de ser objetiva pero me halaga mucho. A veces, hay algunos reproches, en que me dice: ‘Hoy estuviste un poco malcriado’, o cosas así”, cuenta el protagonista del cuaderno, que caracteriza al material elaborado por su madre como “tierno y divertido”.

Las páginas que publicó Manuel en Twitter Gza. Manuel Rivero

“Para que lo sigas escribiendo”

Más que nada, en el cuaderno hay un registro más minucioso de los primeros años de vida del joven; luego la escritura se va espaciando, y hay registro de algunos momentos específicos, como el cumpleaños de 10. Después de cierto tiempo, “lo dejó de hacer”, expresa Manuel, que también cuenta que en medio de la escritura, su mamá añadió entre las hojas dibujos que él mismo fue haciendo, reliquias de su infancia en Villa General Belgrano.

Manuel asegura que, al leer el cuaderno, se asombra al reconocer a los personajes que hoy rodean su vida desde otra perspectiva. “Está bueno verlos desde otro lado. Por ejemplo, mi mamá escribe cuando mi tío presentó a su novia, que hoy es mi tía y la mamá de mis primos”, relata el joven.

Actualmente, Manuel trabaja como community manager y escribe notas en diferentes publicaciones online, y le gustaría hacer muchas cosas tras recibirse de comunicador. Entre otras, quisiera incursionar en el periodismo cultural, y escribir ficción. Y tal vez algún día se dedique a continuar la tierna biografía que su madre comenzó a escribir sobre él.

Otra página del cuaderno de Manuel Gza. Manuel Riv

De hecho, cuando la mamá de Manuel le entregó a su hijo, sin ceremonias formales, ese adorable cuaderno Rivadavia de tapas duras adquirido en los años ‘90, le dijo: “Esto es para que lo sigas escribiendo vos”.