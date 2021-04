Laurita Fernández estalló contra Martín Bossi: “El machismo en su máxima expresión”

Laura Fernández estalló de bronca luego de que Martín Bossi dijera en un programa de televisión que estuvo vigilando su casa junto a Federico Hoppe cuando estaba en pareja con la conductora. “El machismo en su máxima expresión”, apuntó.

Durante su visita al programa Playroom que conduce Migue Granados, el humorista contó detalles de una noche en la que visitó a la novia de un amigo porque éste “tenía dudas”. Sin querer dar nombres, el conductor le preguntó a su invitado: “¿Es verdad que acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?”. Ante la consulta, Bossi sin pensarlo confirmó que, en efecto, el episodio había ocurrido y dijo que “no se podía explayar tanto”.

“Teníamos dudas. Él tenía una relación monogámica, ¿está claro? Salía con monos gámicos y estaba con jirafas gámicas. Había varias jirafas. Llegamos y estaba la jirafa adentro porque se escuchaba”, recordó con tinte humorístico. “Sin decir nombres, por favor”, pidió.

La bronca de Laurita Fernández con Martín Bossi: "El machismo en su máxima expresión"

A continuación, Granados sostuvo que “no se hacía cargo de nada”. Sin embargo, el locutor fue quien reveló la identidad de las personas involucradas: “Bossi acompañó a Hoppe a la casa de Fernández para ver si estaba Fede Bal”. Al finalizar, Bossi lanzó un insulto e intentó marcharse al quedar expuesto.

Al ver la nota que había hecho el humorista, Laura compartió su indignación en Twitter: “El machismo en su máxima expresión”.

El machismo en su máxima expresión. — Laura Fernández (@laufer4) April 9, 2021

Todo habría ocurrido a finales de 2015, meses antes de que Federico Bal terminara su relación con Barbie Vélez y Fernández cerrara su historia con el productor quien, al parecer, sospechaba que algo pasaba entre ellos.

En una oportunidad, consultada por el episodio, la bailarina dijo: “No lo vi. Me enteré después, pero no me interesó ponerme a ver nada”, dijo a un cronista de Los ángeles de la mañana. “Imaginate que estoy en otra etapa de mi vida. Si en su momento me guardé y no dije nada… Menos lo voy a hacer ahora”, apuntó.

LA NACION