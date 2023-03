escuchar

Más de una semana después de su gran debut como conductor en Noche al Dente (América), noche tras noche, Fernando Dente continúa acumulando exitosos mano a mano con algunas de las figuras más destacadas del mundo del espectáculo y de los medios. A la larga lista de celebridades como Paula Chaves, Eugenia “la China” Suárez, Darío Barassi y Diego Leuco, ahora le sumó a Karina “la Princesita” Tejeda quien, durante el segmento de música en vivo, hizo llorar a todos los presentes.

Fernando Dente se quebró al aire al escuchar a Karina La Princesita cantar en vivo: “Me está matando”

Después de varios años subido a los escenarios teatrales, Fer Dente se animó a pegar el salto hacia la televisión, pero esta vez se paró del lado del conductor al frente de un formato de entrevistas que mezclan lo mejor de una charla informal con la música en vivo.

En la velada del jueves, el joven actor (además de cantante, bailarín y, ahora, conductor) le dio la bienvenida a Karina “la Princesita”, quien también aprovechó la oportunidad para adentrarse en un nuevo territorio, al menos para el público. Para la ocasión especial, dejó de lado los ritmos tropicales que tanta fama le ganaron y se metió de lleno en el mundo de las baladas en inglés.

Fer Dente debutó como conductor en Nohe al Dente en América instagram @ferdente

Sentada en un banco y con un micrófono en mano, interpretó “All I Ask” de la cantante británica Adele, la cual habla de ese último encuentro entre dos personas que se aman, pero que decidieron seguir por caminos separados. Terminada la canción y con las emociones a flor de piel, explicó por qué significa tanto para ella.

“Resulta que una de las separaciones que tuve sufrí una banda y escuché esta canción que me llegaba y me hacía llorar. Un día me puse a traducirla para ver por qué me hacía llorar”, dijo, a modo de introducción. Y continuó: “Es una cosa que dice ‘si esta es la última noche que vamos a pasar juntos, abrazame como si fuera la última vez, dame la mano y hagamos lo que los amantes hacen porque ¿qué pasaría si no me vuelvo a enamorar nunca más?’. Y yo la re sentí”.

Conmovido tanto por el don musical de la intérprete de “Corazón Mentiroso” como por la dolorosa historia de desamor que decidió compartir, Fer Dente no pudo contener la emoción y se quebró en vivo. Mientras se secaba una lágrima, dijo: “Me estás matando Karina, tené un poquito de piedad”.

Karina La Princesita cantó en vivo "Al I Ask", una balada en inglés interpretada por Adele captura de video

En un tono más serio, agregó: “Fuera de chiste, recién te veía y yo no sé qué vas a terminar haciendo. Porque tenés un instrumento, pero aparte sos tan profesional, tan dedicada y tan curiosa que eso es infinito. Tenemos que trabajar juntos”.

Terminada la lluvia de halagos, la artista habló sobre otra de sus grandes referentes durante su adolescencia: Britney Spears. Con una enorme sonrisa, reveló que quería tener una carrera similar a la suya y que tuvo la oportunidad de ir a verla cantar en vivo. “La fui a ver cuando vino acá a La Plata e hice pogo con todos los fans. Yo ya cantaba, la gente me reconocía”, recordó, entre risas.

Para cerrar el segmento, cambiaron la energía en el estudio y entonaron como un dúo “Baby One More Time”, uno de los temas más icónicos no solo de finales de la década de los 90, sino también de la historia del pop.

LA NACION