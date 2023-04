La picante indirecta de Luli Fernández durante su salida de Socios del Espectáculo: “Me desintoxiqué”

escuchar

En la mañana del viernes, Socios del espectáculo (eltrece) le puso una pausa a las noticias sobre la farándula argentina para dedicarle unos minutos a la despedida de Luli Fernández quien, tras una larga temporada como panelista del magazine, decidió dar un paso al costado. Aunque aseguró que su salida se debe meramente a motivos profesionales, durante el breve discurso que dio a modo de cierre, tiró una picante indirecta.

La picante indirecta de Luli Fernández durante su salida de Socios del Espectáculo

A comienzos de marzo, a través de sus redes sociales Ángel de Brito generó sorpresa al revelar que Luli Fernández había tomado la decisión de dejar su puesto como panelista en Socios del espectáculo. A pesar de que, en un principio, la protagonista del “enigmático” del conductor de LAM (América) se mantuvo en silencio, poco después lo confirmó en el mismo programa de eltrece.

“Me voy el 31, los abandono. Como ya salió, el último día hábil del mes me voy. Estoy viviéndolo con mucha alegría porque irte de un lugar tan contenta... me voy porque tengo otros desafíos profesionales y voy en busca de ellos. Tenía también un viaje para hacer con mi marido, para acompañarlo”, explicó en su momento, al darle la noticia tanto a sus compañeros de trabajo como a quienes estaban mirando del otro lado de la pantalla.

Luli Fernández se despidió de Socios del espectáculo y aseguró que desea construir su carrera como conductora instagram @lulifernandezok

Llegada la fecha, la modelo se sentó en las hamacas que cuelgan en el centro del estudio de Socios... e intercambió unas tiernas palabras con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los dos conductores. Pero, en el medio de la tierna despedida, tiró una indirecta que sorprendió a todos.

“Hoy le decimos adiós a una compañera hermosa, que queremos. Una amiga ya es para nosotros. Esperamos seguir la relación más allá del programa. ¿Cómo la pasaste? ¿Te vas indignada por algo?”, preguntó Lussich. En respuesta, Fernández manifestó: “No, para nada. La pasé bárbaro. Lo importante es poder irse bien de los lugares. Me divertí un montón, me desintoxiqué de un montón de gente alrededor que a veces uno piensa que son amigos y demás. Hubo mucho ofendido pero salí bastante airosa”.

Luli Fernández junto a su marido, Cristián Cúneo Libarona, y a su hijo, Inda instagram @lulifernandezok

“Se ha hablado mucho de eso. No te sentiste mal sino que te sirvió para decir el que se ofende... que siga su camino”, acotó Pallares. Dicho eso, ella reflexionó: “Claro, eso no tuvo para nada que ver con mi decisión. Pero sí es verdad que son experiencias que sirven como para ir quedándose con menos y mejores personas alrededor. Traté de estar a la altura, me re dediqué. Lo hice con mucha entrega y mucha responsabilidad. Es un trabajo muy difícil. Aprendí un montón de todos. La verdad es que me llevo un montón de amigos”.

Sobre qué hará una vez que termine sus vacaciones con Cristián Cúneo Libarona, su marido desde el 2014 y padre de Inda, su único hijo juntos, dijo: “La verdad es que yo quiero conducir, lo he hecho en otras oportunidades. Por eso sabía que el período de panelismo tenía un principio y un fin. Sé que va a surgir lo mejor cuando tenga que surgir. Quiero disfrutar más de mi hijo, de mi familia. Teniendo la dicha de poder hacerlo me parece que es una bendición enorme”.

