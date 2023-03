Jey Mammon, en vivo: qué se sabe de la entrevista que dará tras la denuncia por abuso sexual

escuchar

Jey Mammon fue denunciado por abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad

fue denunciado por abusar sexualmente de Lucas Benvenuto cuando era menor de edad Tras llamarse al silencio, el conductor grabó una entrevista para televisión en su casa, donde habló de las acusaciones y le pidió disculpas a Benvenuto .

. Luego de que estallara el escándalo, desde Telefe suspendieron al conductor de La peña de morfi y varias celebridades y colegas apuntaron contra él.

11.45 | La furiosa reacción de Lucas Benvenuto tras escuchar a Jey Mammon en televisión

Al ver el adelanto de la entrevista que dio el actor, el joven estalló en las redes sociales. “Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi ‘alma se sane’”. Luego, compartió una irónica frase: “Qué grande los medios”. En otra publicación, fue contundente: “14, yo no miento. ¿Qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso”.

El descargo de Lucas Benvenuto (Captura Instagram @lucasbenvenutoo)

11.30 | Jey Mammon dio una entrevista para televisión

Un día después de publicar un video con un descargo en Instagram, el conductor abrió las puertas de su casa y habló por primera vez en una entrevista para televisión con Jorge Rial. En el adelanto que salió a la luz, aseguró que estaba “en shock” y pidió que Lucas Benvenuto “pueda sanar su alma”.

Adelanto de la entrevista a Jey Mammon

LA NACION