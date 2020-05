El emotivo video de la madre de Cameron Boyce en el día de su cumpleaños

El joven actor falleció en 2019 a la edad de 20 años. Fuente: Pinterest

Libby Boyce, madre del actor Cameron Boyce quien falleció el 6 de julio pasado a causa de una convulsión provocada por epilepsia mientras dormía, compartió un video en el día en el que el joven actor hubiera cumplido 21 años.

"Estoy leyendo todos los comentarios y donaciones que dejaron en la página de la Fundación Cameron Boyce y no lo puedo creer. Lo aman mucho", afirmó Libby. "Quiero dar las gracias y les aseguro que haremos cosas increíbles. Su muerte no va a ser en vano", agregó.

La fundación ha creado conciencia sobre el trastorno convulsivo y, además, una causa que fue importante para Cameron: acabar con la violencia armada. Gracias al posteo se recaudaron 45.000 dólares en tan solo cuatro días.

El actor fue conocido por sus papeles como Luke Ross en la serie original de Disney Channel Jessie y como Connor en la serie de Disney XD Gamer's Guide to Pretty Much Everything .

Cameron Boyce tenía una multitud de fanáticos en las redes sociales. Solo en Instagram acumulaba más de 14 millones de seguidores .