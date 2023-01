El enojo de Facundo Arana en pleno móvil cuando le preguntaron por Romina Gaetani: “Terminamos la nota acá”

escuchar

A mediados del 2022, Romina Gaetani pasó por el estudio de LAM (América) y, en plena entrevista, aseguró que Facundo Arana había sido violenta con ella en repetidas ocasiones. Su denuncia escaló a una instancia legal y terminó en una mediación entre ambos con abogados presentes.

El enojo de Facundo Arana en pleno móvil cuando le preguntaron por Romina Gaetani

Aunque se creyó que ese sería el final de la historia, apenas iniciado el año nuevo, la actriz y María Susini -pareja actual de Arana- reavivaron el fuego con un fuerte cruce mediático. En un intento de buscar la tercera voz del conflicto, desde Socios del espectáculo (eltrece) hablaron con ex Muñeca Brava, pero recibieron una dura respuesta de su parte.

Facundo Arana está instalado en Mar del Plata junto a toda su familia para cumplir con sus compromisos laborales durante la temporada de verano. Sin embargo, su nombre se volvió noticia una vez más, no por su trabajo, sino por los escándalos de su vida privada. Mientras salía del teatro Tronador terminada una de las funciones de Los 39 escalones, el protagonista se vio abordado por múltiples noteros que buscaban escuchar su palabra en medio del nuevo estallido de su conflicto con Gaetani.

En LAM compartieron fotos exclusivas del interior de la reunión entre Romina Gaetani y Facundo Arana eltrece

“No tengo nada que decir. Ese es un tema que yo ya cerré. De lo que sí puedo hablar es de Los 39 escalones. Ese tema lo cerré en público y en privado, que era lo que más me importaba”, respondió, evidentemente molesto por tener que hablar de dicha problemática. Y agregó: “¿Podemos cortar acá? Podemos hablar de Los 39 escalones, o terminar la nota acá. Es un tema que para mí está cerrado hace mucho tiempo. Desde mayo está cerrado”.

Asimismo, remarcó que Susini es “la mejor compañera del universo” y agradeció el apoyo que recibió de su parte. Para terminar, aclaró: “Lo que sí les pido es que no me importa lo que pase, pero no me busquen más por ese tema porque realmente es un tema que para mí está cerrado”.

El fuerte descargo de María Susini contra Romina Gaetani

Luego de que Romina Gaetani cuestionara la reacción de la pareja de Facundo Arana cuando contó que el actor fue violento en repetidas ocasiones, María Susini realizó un duro descargo durante un móvil de Socios del espectáculo (eltrece).

María Susini salió en defensa de Facundo Arana

Desde Mar del Plata, dijo: “Yo no soy de hablar con los medios ni nada, pero si vamos a ser sinceros, creo que cada uno tiene que acomodar su cerebro. Yo estaba ahí cuando ellos se juntaron a hablar y ella lo sabía. Lo único que yo dije ese día es ‘che, no se firmó un acuerdo’. Yo en Romina no confío y creo que Facu pecó de inocente y de bueno [con ella]”.

“No tiene nada que ver con Facu lo que ella habla. Como ella bien dijo, soy su mujer y lo conozco. Si hay que levantar un pañuelo y defender a alguien yo soy la primera en hacerlo, en el sentido de que te voy a abrazar y acompañar. Pero acá a quien tengo que abrazar y acompañar es a Facu, que es un ser humano extraordinario. Y que lo único que hizo con Romina fue acompañarla, en momentos que yo le decía: ´Correte, no tenés por qué acompañarla’”, recordó.

El descargo de María Susini. Fuente: El Trece

“Son todos problemas de la otra persona, Facu no tiene nada que ver con esta historia. Pregúntele a Romina con quien estaba ella y a quien defendía ella cuando no tenía que hacerlo. Y estoy hablando de su expareja. Preguntale a Romina sobre la hija de su expareja y que hable de eso, en vez de hablar de alguien que tiene un corazón noble y que es alucinante y que ni siquiera se merece esto”, expresó luego, ya notoriamente alterada.

“Esto es el acomodo de un cerebro, que se acomode ella, que no se meta más con quien no se lo merece, él es un ser de luz, es divino. Es un padre padre alucinante y un compañero excepcional”, afirmó Susini. Finalmente, remarcó: “Basta de tanta estupidez, de tanta mentira, Romina no me interesa, no sé quién es, no me importa ella, me importa que terminemos con estas cosas”.

LA NACION