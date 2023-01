Evangelina Anderson decidió enfrentar los rumores de malestar con la Argentina de una singular manera

escuchar

El 2022 fue un año de muchos cambios para la familia conformada por Martín Demichelis y Evangelina Anderson ya que luego de 20 años viviendo en Alemania, el clan emprendió la vuelta a Argentina para que el exjugador y actual entrenador comience con su nuevo gran desafío laboral: dirigir a River Plate tras la era Gallardo.

En las últimas horas, comenzó a circular en redes el rumor de que la modelo no estaba conforme con la vuelta a su país natal y ella misma salió a responder esas versiones mediante el video de una de sus hijas.

Con tan solo 42 años, a Demichelis se le presentó una oportunidad única en el nacimiento de su carrera como entrenador: ser director técnico de River Plate. Pero esta labor exigía que deje su función como DT de las divisiones inferiores del Bayern Múnich, Alemania, y viaje inmediatamente hacia Buenos Aires.

En Gossipeame, cuenta de Instagram que se dedica a los “chismes” de celebridades, informaron que Evangelina Anderson “no habría estado muy feliz” por su regreso a la Argentina.

“Chocho mi novio me cuenta que se encontró a Demichelis y Evangelina en el súper... Le digo ‘¿no les sacaste foto?’”, introdujo la influencer Pochi y luego agregó: “Me llegó info de que ella no había estado muy happy con venirse a la Argentina, que estaba muy cómoda y feliz en Alemania”. Si bien la modelo no contestó directamente, envió un nuevo mensaje que calló todo tipo de rumor.

La modelo compartió un video de cómo fue el viaje hacia el país, donde se ve a su hija Emma y a ella contentas por acompañar al entrenador en este nuevo desafío profesional. “Encontré este video en mi carrete. Alguien me sacó el celu en el avión parece...”, escribió en el fragmento en el que se ve a Emma sonriendo en el viaje. “Abrojito llegando a descontrolar Buenos Aires”, concluyó en el fragmento.

Evangelina Anderson y un crudo posteo: “Dejarlo todo”

El nuevo video se encuentra alineado con los más recientes posteos de la actriz, cuando mostró su viaje de regreso al país. La modelo, actriz y bailarina publicó entonces dos imágenes en las que se la podía ver a ella y a los tres pequeños Bastián, Lola y Emma en el avión con un crudo y frontal mensaje como descripción.

Evangelina Andeson compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su retorno a la Argentina Ig / @evangelinaanderson

“Dejarlo todo y empezar de nuevo. Nada fácil, pero nos espera Demi, mi familia, amigos, mis raíces y la hinchada mas linda del mundo”. En una de las fotos, Anderson sonríe en primer plano mientras que, en sus respectivos asientos del avión, Bastián, de 12 años y Lola, de 9, sonríen y levantan el pulgar. En la otra postal, en tanto, se pude ver a la pequeña Emma, de 4 años, que duerme plácidamente en su butaca del vuelo.

