María Susini defendió a Facundo Arana y estalló como nunca contra Romina Gaetani: “Tiene que acomodar su cerebro”

El recordado escándalo por presuntos maltratos entre Romina Gaeatani y Facundo Arana sigue dando que hablar. Luego del fuerte entredicho entre ambos actores que terminó en un litigio con abogados de ambas partes, la historia sigue sumando nuevos capítulos e integrantes.

En esta ocasión, Maria Susini, la actual pareja de Arana, no dejó pasar los recientes dichos de Gaetani y, en diálogo con Socios del Espectáculo, por eltrece, salió en defensa de su esposo y lanzó varios dardos contra la actriz.

“Mirá, yo no soy de hablar con los medios ni nada, pero si vamos a ser sinceros, creo que cada uno tiene que acomodar su cerebro”, comenzó diciendo en el móvil desde Mar del Plata, donde la familia se encuentra acompañando a Arana en su temporada teatral. Acto seguido, aseguró que la actriz le debería haber expresado esas opiniones de manera privada. “Yo estaba ahí cuando ellos cuando se juntaron a hablar y ella lo sabía. Lo único que yo dije ese día es ‘che, no se firmó un acuerdo’. Yo en Romina no confío y creo que Facu pecó de inocente y de bueno [con ella]”.

“No tiene nada que ver con Facu lo que ella habla. Como ella bien dijo, soy su mujer y lo conozco. Si hay que levantar un pañuelo y defender a alguien yo soy la primera en hacerlo, en el sentido de que te voy a abrazar y acompañar. Pero acá a quien tengo que abrazar y acompañar es a Facu, que es un ser humano extraordinario. Y que lo único que hizo con Romina fue acompañarla, en momentos que yo le decía: ´Correte, no tenés por qué acompañarla’”, recordó.

El descargo de María Susini. Fuente: El Trece

“Son todos problemas de la otra persona, Facu no tiene nada que ver con esta historia. Pregúntele a Romina con quien estaba ella y a quien defendía ella cuando no tenía que hacerlo. Y estoy hablando de su expareja. Preguntale a Romina sobre la hija de su expareja y que hable de eso, en vez de hablar de alguien que tiene un corazón noble y que es alucinante y que ni siquiera se merece esto”, expresó luego, ya notoriamente alterada.

“Esto es el acomodo de un cerebro, que se acomode ella, que no se meta más con quien no se lo merece, él es un ser de luz, es divino. Es un padre padre alucinante y un compañero excepcional”, afirmó Susini.

En diálogo con los panelistas del programa que se emite por eltrece, la exconductora de Fox Sports se mostró muy tajante: “Basta de tanta estupidez, de tanta mentira, Romina no me interesa, no sé quién es, no me importa ella, me importa que terminemos con estas cosas”, sostuvo.

Las palabras de Romina Gaetani que encendieron la mecha

En el marco de su temporada teatral en Carlos Paz, Romina Gaetani había hablado con el mismo programa el día anterior. Ante la primera consulta de Mariana Brey sobre cómo había quedado la relación con Facundo Arana, la actriz aseguró que no volvieron a verse las caras.

“No me lo volví a encontrar. Me gustaría volverlo a cruzar, sin abogados en el medio”, detalló, sin ir más al grano, aunque deslizó que prefiere quedarse con “lo bueno” de todo lo que transcurrió entre ambos.

Sin embargo, la actriz dedicó un especial párrafo a la actitud de María Susini cuando se desató el escándalo: “Yo entiendo que una esposa quede herida, pero si yo, mujer, escucho que una mujer dice que mi hermano la hizo sentir mal, lo agarro. Primero que no salgo como mujer a defender a mi hermano. Que mi hermano tenga los testículos bien puestos y que salga a hablar él. Hay algo que veo muy de moda y es que los abogados ponen a las mujeres de las personas acusadas a hablar”, sentenció.

Pese a la polémica, Romina Gaetani afirmó que volvería a trabajar con Facundo Arana

“Cuando una mujer salta, tenés que hacer mutis por el foro aunque te parezca que es Dios”, concluyó la actriz, quien de todos modos aseguró que no tendría problemas en volver a compartir elenco con el galán. “Si vos me preguntás si volvería a trabajar con Facundo, yo te digo que sí, porque cuando veo que cuando una pareja protagónica tiene chispa y traspasa la pantalla, digo ‘bajemos los egos’. Yo soy una persona que levanta el teléfono siempre, y le dije al final de la reunión que nos sentemos a tomar un café”, aseguró.

