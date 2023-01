Camila Homs rompió el silencio, dio detalles de sus chats con De Paul y advirtió: “No se metan con lo que más quiero”

escuchar

Rodrigo De Paul y Camila Homs protagonizan la separación más escandalosa de los últimos tiempos, entre rumores de infidelidades, división de bienes e idas y vueltas en los medios. Pero el 30 de diciembre se conocieron una serie de chats que llevaron al jugador del seleccionado nacional a acudir a la Justicia para denunciar por amenazas a la madre de sus hijos. La pelea escaló fuertemente y la modelo habló por primera vez sobre la veracidad de las palabras que se le adjudicaron en contra de su expareja y la novia de él, Tini Stoessel.

En una agresiva conversación, la expareja se sacó los trapitos al sol. Cada uno mencionó el enojo que cargaba. Por su parte, Rodrigo De Paul mencionó la furia que le generó que sus hijos no viajaran al Mundial de Qatar para acompañarlo, mientras que Camila Homs lo criticó por no ver de inmediato a los niños en su regreso a la Argentina, por lo contrario, el campeón del mundo fue a visitar a Tini. “Te dije que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí”, fueron las palabras de la modelo que llevaron al futbolista a denunciarla ante la Justicia.

La conversación entre Camila Homs y Rodrigo de Paul (Foto Twitter @elejercitodelam)

Al momento en que se difundió esta nueva pelea judicial, ambos se llamaron a silencio hasta que Camila Homs decidió dar su versión de los hechos. “Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo”, aseguró para Socios del Espectáculo (eltrece), desde Punta del Este donde vacaciona con sus hijos y familia.

Camila Homs habló de los chats

Pese a que no contaba con esta difusión masiva, aseguró que no siente arrepentimiento por lo que le dijo a su expareja. “Yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”, aseguró sin detallar el conflicto que la llevó a expresarse de esa forma. Al mismo tiempo, confirmó que cada palabra que se lee en la captura del chat es reales, ya que no sufrió alteraciones la imagen.

En la misma línea, se describió como una persona frontal que no tienen tapujos a la hora de decir lo que piensa al momento que está enojada, por lo que no mide en sus palabras. Sin embargo, remarcó que este aspecto no influiría en la relación que Rodrigo pueda llegar a tener con sus hijos, pero lanzó una advertencia muy directa: “Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

De esta forma, la modelo dejó en claro que no se arrepiente del desafortunado evento que atravesó con su expareja.

En las últimas horas, se dio a conocer un nuevo acuerdo entre ellos, lo que buscaría llevar un poco de paz al vínculo que mantienen, por tener dos hijos en común. “El 10% del sueldo neto de Rodrigo De Paul como cuota mensual, que son 30.000 dólares por mes. Sumado a eso, un departamento en el edificio y una suite en Puerto Madero, dos Range Rover, 150 mil dólares en una cuenta con cash, y también dinero para que cada 45 días Camila puede llevar a los hijos a España. Y que ese viaje sea en Business y con hotel cinco estrellas. Y 700 euros en viático por día”, reveló Angel de Brito en LAM (América) sobre la firma de esta determinación a la que llegaron.

LA NACION