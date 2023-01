La dura respuesta de Mica Viciconte cuando en LAM le preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

escuchar

Durante años, Nicole Neumann y Mica Viciconte mantuvieron una de las enemistades más públicas de la farándula argentina. Desde que Fabián “Poroto” Cubero terminó su relación con quien es la madre de sus tres hijas mayores -Sienna, Allegra e Indiana- y comenzó a salir con la ex Combate, las peleas y los cruces mediáticos se convirtieron en algo cotidiano. Aunque en el último tiempo la guerra parecía haber llegado a una tregua y reinaba entre ellos un tenso aire de paz, el anuncio del casamiento de la modelo revivió antiguos conflictos.

La dura respuesta de Mica Viciconte cuando desde LAM le preguntaron por el casamiento de Nicole Neumann

Dicen que del amor al odio hay un solo paso y, en el caso de Nicole Neumann y Poroto Cubero, no estaría tan alejado de la realidad. Luego de diez años en pareja y de haber tenido tres hijas en común, la modelo y el exfutbolista anunciaron su divorcio en medio de estar envueltos en rumores de crisis matrimoniales durante meses. Inmediatamente después de la separación, comenzaron los conflictos.

Indirectas a través de redes, cruces mediáticos, duros mensajes que se mandaban por medio de los magazines y hasta conflictos legales fueron solo algunos de los escándalos en los que se vieron involucrados. La situación solo empeoró cuando, poco después del fin de su relación, el exfutbolista comenzó a salir con Mica Viciconte. Tanta era la tensión que llegó a decirse que la ganadora de MasterChef Celebrity maltrataba a las tres niñas cuando se quedaban en su casa.

Poroto Cubero y Mica Viciconte tuvieron juntos a Luca IG / @micaviciconte

La batalla culminó con varios bozales legales y, finalmente, la paz pareció llegar a la vida de todos los involucrados. Aunque nunca intentaron sumarse a la tendencia de las grandes familias felices ensambladas, dejaron de atacarse abiertamente y pasaron a un estadio similar a una guerra fría.

Aunque todos asisten a los eventos relevantes en la vida de Indiana, Allegra y Sienna, hacen lo posible para no cruzarse; Nicole Neumann no felicitó a su ex tras el nacimiento de Luca, su hijo con Viciconte, e incluso se negó a ir a conocerlo. Ahora, el compromiso de la modelo y su novio sumó un nuevo episodio a esta incómoda relación.

Nicole Neumann anunció su casamiento con Manuel Urcera instagram @nikitaneumannoficial

El 4 de enero, Nicole Nuemann sorprendió a sus miles de fans al anunciar una inesperada noticia: va a casarse con Manuel Urcera, el piloto automovilístico con quien empezó a salir poco menos de tres años atrás. “Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió a modo de descripción de la postal que publicó para realizar dar la noticia.

La romántica propuesta de casamiento y todos los detalles sobre su relación con su futuro esposo fueron la noticia del día y, como era de esperarse, desde LAM (América) buscaron a Viciconte y a Cubero para conocer su opinión. No obstante, ambos tuvieron una particular reacción al oír la pregunta.

“No tengo nada que hablar, estoy con mi familia”, dijo el deportista mientras intentaba cruzar la calle tras salir de un restaurante en Mar del Plata. En cuanto a Mica, expresó: “Ni voy a hablar. Ni me interesa. Cero. Igual, de última no es un tema mío”. Así, ignorando deliberadamente la cámara y con un par de sonrisas incómodas, la pareja terminó abandonando el móvil y, con su silencio, dejaron en claro qué es lo que realmente piensan.

