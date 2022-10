Mirtha Legrand será la madrina de casamiento de Lizy Tagliani

escuchar

Mirtha Legrand será la madrina de casamiento de la humorista Lizy Tagliani. La diva de la televisión aceptó la propuesta durante el programa de eltrece. “Sería un gran honor”, afirmó Legrand en Twitter.

Tagliani confirmó que se casará el 23 de marzo con su actual pareja, Sebastián Nebot. “Tengo una amiga que me regaló la fiesta entera, porque yo pensaba hacer algo pequeño”, contó la humorista.

#LizyTagliani me emocionó al pedirme en la #Mesaza que sea su madrina de casamiento, sería un gran honor! 🥹❤️ — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) October 23, 2022

Lizy sostuvo que había pensado en ella por lo mucho que había significado en los comienzos de su carrera, cuando era peluquera en los desfiles que organizaba el diseñador Jorge Ibañez.

En ese contestó contó que había pensado que podría ser la madrina de su boda, aunque de inmediato le aclaró que podría tomarse el tiempo para pensarlo. “Yo encantada”, respondió Legrand.

“¿Me lo estás ofreciendo ahora?”

La humorista, que compartió la mesa con Carolina Losada, Jairo, Yanina Latorre, y Esteban Trebucq, le hizo la propuesta indirectamente. “Ojalá ella pudiera ser la madrina de mi casamiento”, señaló como una expresión de deseo.

“¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?”, reaccionó Mirtha sorprendida. “Es para que lo pienses, no lo quería hacer en vivo para no sorprenderte”, aclaró Tagliani. “Yo encantada”, respondió de inmediato Mirtha.

Sin embargo, la diva de la televisión hizo una aclaración. “La madrina, pero que nunca me digan ‘tu madrina’”, le aclaró entre risas.

Lizy concedió y volvió a agradecerle a Legrand. “ Está decidida la fecha y es muy lindo porque de verdad fuiste muy importante ”, aclaró.

