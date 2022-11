La indignación de Estefi Berardi luego de que liberaran al ladrón que robó su casa: “Dejaron suelto a un chorro”

escuchar

Este viernes al mediodía, en su cuenta de Instagram, Estefi Berardi, panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) y LAM (América TV) publicó una serie de videos para referirse a la decisión del juez Gustavo J. Rofrano, que le otorgó la libertad al delincuente detenido por el robo en su departamento en agosto de este año.

La indignación de Estefi Berardi

“Mientras estaba en el programa de Carmen Barbieri empezaron a llamarme de la fiscalía, después de que conté en los medios que el juez Gustavo J. Rofrano dejó en libertad, le bajó la condena y firmó un acuerdo con el abogado del chorro”, comenzó diciendo la ex Combate en diferentes posteos hechos en sus historias de Instagram, que también replicó en Twitter.

Empezaron a llamarme por teléfonos de la fiscalía , después de que conté en los medios que el juez Gustavo J Rofrano liberó al chorro que entró a robar a mi casa. Firmando un acuerdo con el abogado del delincuente y bajándole la pena junto con el secretario Sixto Mihura Gradin — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) November 4, 2022

“Le dieron tareas comunitarias a un tipo que no es de acá, que había venido de Colombia hace 20 días y no tiene ni un domicilio fijo. Es decir, corre riesgo de fuga”, añadió.

Berardi aclaró que no respondió al llamado de la fiscalía. “Yo no pienso atenderlos. Le pedí a mi abogado, Fernando Burlando, que se comunique con ellos”, completó y siguió: “Me iban a preguntar si yo quería que me notifiquen sobre cómo iba a seguir el tema. Ahora que el chorro está en libertad, ¿a mí qué me importa lo que hace el delincuente en la calle?”.

Para cerrar, Estefi mostró su enojo con la Justicia argentina: “Está en cualquiera. Viven en Disney. No tienen idea el miedo que pasamos las víctimas. Le bajaron la condena a un chorro. Lo dejaron en la calle. ¿A qué se dedicará este chico actualmente, no?”.

El día del robo

El hecho se produjo el 17 de agosto, cuando la panelista estaba al aire de LAM. “Como verán, Estefi no está acá con nosotros, ahora va a entrar. Estábamos por salir al aire y otra vez le entraron y le quisieron robar en la casa. Segunda vez en el año”, contó en aquél momento Ángel de Brito, mientras la panelista se incorporaba al estudio.

Inseguridad en Argentina: Estefi Berardi mostró en LAM el video del segundo robo que sufrió en menos de un mes

En esa misma línea, Berardi tomó la palabra y relató cómo fue el hecho: “Segunda vez en un mes. Me acaba de pasar. Se activó la alarma, me empezaron a llamar dos personas de confianza que yo tengo por si se activa”. Por otra parte, detalló que en ocasiones anteriores la alarma se había activado por error y creyó que se trataba nuevamente de esta situación. Sin embargo, esta vez el escenario era distinto y efectivamente se trataba de un robo. “Tengo la policía en mi casa, lleno de patrulleros. Un ‘chorro’ que volvió a entrar: rompió la reja, entró y como se disparó la alarma se fue”, comentó. La panelista agregó que el ladrón había sido detenido por los efectivos policiales y que por eso tenía que ir al lugar y ausentarse durante el resto del programa.