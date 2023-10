escuchar

Este domingo, Mirtha Legrand recibió como invitados especiales a Sergio Massa (Unión por la Patria), Malena Galmarini, Moria Casán y María Julia Oliván; luego de que en los programas anteriores asistieran a la mesaza otros candidatos presidenciales, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). En medio de la conversación, la conductora protagonizó un enojo con los asistentes y disparó una filosa frase para manifestarlo.

Sergio Massa estuvo en La Noche de Mirtha junto a Malena Galmarini, Moria Casán y María Julia Oliván

Las Elecciones 2023 se convocaron el domingo 22 de octubre y los candidatos a presidente ultiman sus campañas durante esta semana. El actual ministro de Economía Sergio Massa manifestó algunos de los puntos de sus propuestas durante la emisión de La Noche de Mirtha (eltrece) este fin de semana, luego de que pasaran por el estudio dos de los otros líderes principales.

Pero hubo un momento incómodo que visibilizó la conductora, en medio de las preguntas que la periodista dirigió al líder de Unión por la Patria. “Si vos planteás la dolarización, lo primero que estás haciendo es que todo lo que genera el trabajo argentino, en vez de fortalecer reservas, siga como cuando [Mauricio] Macri puso tasa alta y tipo de cambio fijo”, señaló Massa. Y detalló: “Es decir, para financiar todo lo que es deuda comercial y timba financiera. El primer gran problema”.

“Yo le pregunté a Macri qué hicieron con la plata”, advirtió Mirtha Legrand. Pero Galmarini intervino: “El segundo tema es cómo redistribuyen esas ganancias, quien está a cargo del Gobierno, ¿no?”. Y continuó Oliván: “Vos dijiste: ‘Va a debilitar reservas’, pero en el caso de la dolarización, lo que se está planteando es un cierre del Banco Central”.

Al instante, Legrand cortó la conversación y disparó: “Che, escuchen a la conductora también”, un comentario que desató la risa de los asistentes a la mesaza. Y la periodista destacó: “Perdón, Mirtha, perdón”.

La peculiar anécdota que Moria Casán reveló sobre Sergio Massa y Martín Guzmán

Uno de los temas de agenda más destacados en el marco de la campaña previa a las Elecciones 2023 fue la economía del país, en el marco de la creciente inflación que afrontó la Argentina. En la mesaza de Mirtha Legrand, los asistentes recordaron que, previo a la asunción del cargo de ministro de Economía de Sergio Massa, el 3 de agosto de 2022, ocupó el puesto Martín Guzmán, quien renunció un mes antes.

“Pero, ¿no era que Guzmán era un genio cuando apareció, cuando lo nombraron?”, consultó Mirtha al líder de Unión por la Patria. Massa balbuceó ante la pregunta de la conductora: “Eh... Yo...”. Y, al instante, Moria Casán intervino para realizar un apunte que incomodó al político: “Recuerdo, un verano en Miramar, a Sergio Massa a los gritos con Guzmán”, mientras el líder de Unión por la Patria modificó por completo su rostro. Y agregó sin filtro: “Perdón, te voy a quemar”.

Luego de la anécdota sobre su yerno, Massa reveló la frase que la exvedette siempre le dice cuando recibe comentarios negativos. “Cuando me critican, Moria me manda audios y me dice: ‘Envaselinate. No le des bola a los ataques’”, destacó.