A su madre se la considera una de las actrices más aclamadas de los 80. Su padre será recordado eternamente por su trabajo en la película The Thing (La cosa) de 1982. Su hermanastra fue nominada al Oscar por su actuación en la icónica Almost Famous (Casi Famosos) del 2000 y en el resto de su familia, iluminada por los reflectores de Hollywood, hay productores, deportistas y empresarios. Él, por su parte, pensó que lo suyo era el hockey sobre hielo, pero una serie de lesiones lo alejaron de las pistas y lo acercaron a los sets de filmación. Hoy, a los 37 años, forma parte del universo cinematográfico de Marvel, está próximo a estrenar una película con su padre e integra la lista de los “nepo babies”. ¿De quién se trata? De Wyatt Russell, hijo de una de las parejas hollywoodenses más destacadas y duraderas: Kurt Russell y Goldie Hawn.

Wyatt lleva el apellido de sus dos progenitores, Hawn y Russell, pero profesionalmente solo usa el paterno. Nació el 10 de julio de 1986 y tiene tres hermanos mayores: Oliver y Kate Hudson, fruto de la relación de su madre con el músico Bill Hudson, y Boston Russell, del matrimonio de su padre y la actriz Season Hubley.

Kurt Russell y Goldie Hawn con Wyatt en brazos y sus hijos, Kate Hudson, Boston Russell y Oliver Hudson Instagram @katehudson

Si bien creció en sets de filmación, entre producciones de fotos y alfombras rojas, no siempre pensó en seguir el mismo camino de sus padres y de su abuelo Oliver ‘Bing’ Russell, sino que disfrutaba del deporte y la adrenalina. Fue portero en varios equipos de hockey sobre hielo, tanto de Canadá como de los Estados Unidos, pero una serie de lesiones lo dejaron fuera de las pistas en 2010 y lo obligaron a “barajar y dar de nuevo”. ¿Su elección? Seguir el “legado” y dedicarse a la actuación.

Boston Russell, Oliver Hudson, Kurt Russell, Goldie Hawn y Wyatt Russell Instagram @katehudson

“Al tener padres que pasaron por guerras cinematográficas y tener un hermano y una hermana que lo hicieron al más alto nivel, se gana en reconocimiento. Pero, siempre tuvimos cercanía como familia. Esa es nuestra ancla”, sostuvo el actor en una entrevista con la revista People en 2016. En cuanto a la recomendación que recibió de parte de sus padres, aseguró, en aquel momento, que “el mejor consejo fue que no existe un consejo real”. No hay ninguna “magia” solamente “llegar a tiempo, conocer las líneas y ser una buena persona”.

Si bien previamente tuvo algunas apariciones en pequeños cortometrajes, el nombre de Wyatt comenzó a sonar en Hollywood en 2014, cuando hizo 22 Jump Street, protagonizada por Jonah Hill y Channing Tatum. A partir de ahí participó en otros proyectos cinematográficos, como Overlord y Blaze y estuvo en la serie Logia 49.

Wyatt Russell interpretó a John Walker/Capitán América en la serie de Disney + El halcón y el soldado de invierno Instagram @falconandwintersoldier

Pero, el gran salto (o vuelo) de su carrera llegó en 2021 de la mano de un gigante: Marvel. El actor se sumó al elenco de la serie de Disney +, The Falcon and the Winter Soldier (El halcón y el soldado de invierno), donde se convirtió en el nuevo Capitán América, personaje por el cual -aunque recibió reconocimiento-también tuvo varios cuestionamientos, sobre todo por el hecho de que su predecesor era nada más y nada menos que Chris Evans.

Oliver Hudson, Wyatt Russell y Kate Hudson, los tres hijos de Goldie Hawn Instagram @katehudson

Incluso, él fue plenamente consciente de los memes y las críticas sobre su personaje. “Fue divertido ser el saco de boxeo de Marvel por un tiempo”, sostuvo en una nota con Variety.

Russell junto a Andrew Garfield, con quien trabajó en la serie Under the Banner of Heaven Instagram @underthebannerfx

En 2022, realizó una importante participación en la serie de Star + Under the Banner of Heaven (Bajo mandato del cielo), basada en hechos reales y protagonizada por Andrew Garfield, Daisy Edgar-Jones y Sam Worthington. Ahora se prepara para estrenar, el 17 de noviembre, en Apple TV, la serie de 10 capítulos, Monarch: Legacy of Monsters (Monarch: el legado de los monstruos) donde actúa, justamente, con su padre. La producción llega con una gran expectativa de los fanáticos, ya que está inmersa en el universo cinematográfico de Godzilla y los Titanes.

El legado, la familia y el rol más “increíble”

Si bien, Wyatt quiso tener un nombre propio en Hollywood, a diferencia de otros actores con un historial similar, él no trata de despegarse del apellido, sino que lo alimenta y no duda en mencionar a sus padres o hermanos si la situación lo amerita. Incluso en una entrevista que dio para Access Daily hace un par de semanas, de la cual participó justamente con su padre, tuvo unas emotivas palabras para describir a Goldie en su rol de madre.

“Tuve dos padres muy distintos. Son los mejores. Pero, mi mamá siempre supo cuando tenía que usar su superpoder y ser empática y comprensiva y ser el hombro para llorar, escuchar o darte ese gran consejo que te volteará completamente la cabeza”, aseguró.

Sin embargo, Russell no solo siguió la misma carrera que sus padres, sino que en la vida real, también protagonizó una historia de amor similar a la suya. Mientras Goldie y Kurt se conocieron mientras trabajaban en la película de 1983, Swing Shift, Wyatt se topó con Meredith Hagner en 2016, cuando graban Folk Hero & Funny Guy. Dos años después se comprometieron y en septiembre de 2019 el actor se casó en segundas nupcias, puesto que en 2012 contrajo matrimonio con la estilista Sanne Hamers.

Wyatt Russell está casado con la actriz Meredith Hagner y tienen un hijo juntos Instagram @merediththeweasel

En 2021, Wyatt asumió otro rol distinto: el de padre de Buddy Prine. Incluso indicó que es un “personaje” que le gusta, y mucho. Tras el nacimiento de su hijo, le aseguró a Entertainment Tonight que la paternidad “es increíble” y “todo lo que no sabías que iba a ser”.

A los 37 años, Wyatt Russell es, indiscutidamente, el calco de su padre. Si bien a temprana edad quiso ser deportista, la “sangre tira” y decidió establecerse delante de las cámaras. Con varios títulos en el curriculum, dejó en claro que quiere llevar la antorcha y continuar con el legado.