Él es así: quién es Addison Rae, la estrella de TikTok detrás de la película más vista de Netflix

Addison Rae es la actriz que protagoniza Él es así, la remake del clásico de los ‘90 She’s All That, que desde su estreno se ubicó entre las 10 ficciones más vistas en Netflix y este miércoles se encuentra en el primer puesto del ranking.

La estrella, de 20 años, interpreta a Padgett Sawyer, una influencer de belleza que decide dejar las redes para convertirse en “una persona más”, pero una pelea con su expareja se vuelve viral y su intento de abandonar el mundo digital se volverá más complicado de lo que creía.

La historia de su personaje no está tan alejada de su vida real. Addison es una estrella de TikTok, donde se la conoce como Easterling y el año pasado fue incluida en el ranking de Forbes de los tiktokers mejores pagos del mundo. Según el medio, acumuló una riqueza de cinco millones de dólares antes de cumplir los 20 años.

Nacida en Lafayette, Luisiana (Estados Unidos), comenzó su carrera como bailarina y eso la llevó a compartir sus videos de danza en las redes sociales, primero lo hizo en Instagram y luego en TikTok. Gracias a ello, alcanzó la fama internacional. Según consignó Variety, después de que su popularidad en la aplicación se disparara, la influencer se trasladó a Los Ángeles y firmó contrato con la agencia de talentos WME.

Además, aprovechó su gran cantidad de seguidores -que solo en Instagram suman 39,4 millones- para lanzar su propia línea de cosméticos, se convirtió en la imagen de la marca de ropa American Eagle y firmó un contrato con Spotify para hacer un podcast con su madre, Sheri Nicole, conocida como Mama Knows Best.

Según reconstruyó Forbes, el éxito de Easterling comenzó en julio de 2019 cuando abrió su cuenta en TikTok. En poco tiempo, logró alcanzar el millón de seguidores, que en la actualidad se convirtieron en más de 83 millones. “Gritaban mi nombre cuando caminaba a clases, me resultó alucinante”, contó la joven en una entrevista.

Pero su increíble popularidad trascendió las redes sociales y le permitió llegar a los ojos del director Mark Waters, quien entendió que era la persona perfecta para el papel protagónico. Además de ella, en el reparto también figuran Tanner Buchanan, Madison Pettis y Peyton Meyer.

Addison es también amiga del clan Kardashian. De acuerdo con lo informado por Cosmopolitan, la tiktoker es amiga de Kourtney, una de las hermanas. Se conocieron en 2020 y mostraron una gran química, lo que generó que Kim y Khloé llegaran a pensar que tenían una relación sentimental.

Como buenas camaradas, Addison apareció en la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, donde intercambió divertidos diálogos con las Kardashian-Jenners, mientras que Kourtney le devolvió el favor haciendo un cameo en Él es así.

El pasado fin de semana, Rae publicó un mensaje en Instagram para agradecerle a sus seguidores por haber convertido en un hit al film de Netflix. “Wow. Quiero dar las gracias a todos los que han visto He’s All That este fin de semana. El estreno de mi primera película es todavía tan surrealista que es difícil de procesar”, escribió en la publicación.

Y cerró: “Estoy muy agradecida por todo el amor que me dieron y por esta oportunidad. Me encanta ver lo mucho que les gusta nuestra película. Gracias a todas las personas que han trabajado tan duro para que esto cobrara vida… y sobre todo gracias a mis increíbles fans de todo el mundo”.

