El escalofriante relato de Andrea Rincón sobre una experiencia de exorcismo: “Se me fueron los ojos para atrás”

Andrea Rincón sorprendió a todos en una entrevista al relatar la traumática experiencia de un exorcismo que vivió tiempo atrás, cuando atravesaba un momento muy oscuro de su vida. Además aseguró que a partir de ese momento, se reconcilió con la fe.

“¿Cómo te llevás con Dios?”, le preguntó Nicolás Cayetano Cajg a la actriz durante una charla en Un día perfecto (Metro). Ante esto, ella respondió: “Es mi mejor amigo porque me salvó, está ahí todo el tiempo conmigo”.

Esto le dio el pie además para recordar un episodio que vivió tiempo atrás y que dejó a todos sorprendidos. “Me pasó algo hace dos años y tuve un cambio de paradigma. Me empezaron a pasar cosas sobrenaturales y vino una amiga y me dijo ‘yo conozco un pastor’ y le dije ´no, la verdad que no creo en eso´. Me lo trajo a mi casa, me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo. Yo la miraba como diciendo ‘éstos están todos re locos’. Mi amiga estaba con el marido, enfrente mío”, relató.

Andrea Rincón recordó una estremecedora experiencia Alejandro Guyot - LA NACION

Asimismo, continuó: “De repente me dijo ‘Andrea, respirá', y se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás, y empecé como a convulsionar. En un momento, lo único que pensaba era ‘¿qué me está pasando? ¿en qué momento termina esto?´. Una me agarraba de los pies, la otra de los hombros, y cuando vuelvo en mí, las empujé y tiré el agua que me habían dado, dije ‘éstas me drogaron, ¿qué me hiciste?’”. Me puse a llorar, cuando la miré a mi amiga con el marido, estaban llorando los dos, rezaban y me decían: ´ya está, ya pasó´”.

Sobre cómo reaccionó ante esa situación, Rincón precisó: “Me puse a llorar y me dijeron que ya terminó. Pasó un tiempo y me empezaron a pasar cosas, de repente me quería dormir y escuchaba ruidos fuertes en mi habitación. La llamaba a la pastora, porque yo no creía en absoluto, y le decía ´mirá, me está pasando esto, escucho ruidos en mi habitación, ¿qué pasa?´. Y me decía: ‘Andre, los tuviste mucho tiempo ahí con vos, no te van a soltar tan rápido’. Y yo decía: ´La p...madre, me están cargando´”.

Asustada con lo que pasaba en su casa, decidió irse a vivir a la casa de su papá: “Me hice un bolso y me fui, empecé a dormir con mi hermanito como tres meses. Esto fue antes de la cuarentena”.

Andrea Rincón contó la experiencia que vivió y que la hizo recuperar la fe Alejandro Guyot - LA NACION

Casi como quien busca una respuesta, la actriz tomó algunas medidas: “Agarré la Biblia, me la empecé a comer porque quería buscar una explicación de lo que me estaba pasando. Empecé a ir a la Iglesia. Cada vez que pedía una señal pasaban cosas como que en un cielo estrellado de repente cae un rayo. Así, miles, durante todo este tiempo que dije ´bueno, ya está, tengo que creer´. Creo porque me lo demostró, no hay otra”, concluyó.