Ángela Leiva reveló un detalle que habría cambiado todo en la historia de La 1-5/18

Ángela Leiva es una de las revelaciones de La 1-5/18 (eltrece) gracias a su papel de Gina. En una entrevista, la cantante reveló un dato que de haber sido así, habría cambiado el argumento de la serie por completo.

“Estoy muy contenta y tengo muy buenas críticas. Le gustó mucho a Adrián Suar, que es lo más importante porque es el productor. Obviamente me encanta que al público también le guste, pero en este caso donde no es mi área, saber que le gusté a la producción me reafirma que voy por buen camino. Y el público se enganchó y me dicen que soy buena como actriz. Es muy loco todo y me pone muy feliz”, confesó en diálogo con Clarín.

Ángela Leiva contó que su personaje en La 1-5/18 iba a tener otro vínculo con uno de los protagonistas instagram.com/launoeltrece/

Leiva aprovechó el espacio para deslizar un dato que sorprendió a muchos en relación con su personaje: “Sabía que iba a ser la hermana de Bruno, el personaje de Gonzalo Heredia, que al principio lo iba hacer Esteban Lamothe, un detalle que no todos saben. Ella se iba a enamorar de su “no-hermano” y no pensamos que iba a tener tanta participación, pero desde el primer mes de rodaje me encontré grabando todos los días más de seis horas”.

El regreso de Ángela a La Academia y el reproche de Marcelo Tinelli

Meses después de haber abandonado el certamen para dedicarse de lleno a la serie, Ángela regresó a La Academia (eltrece) y sufrió un reproche por parte del conductor, Marcelo Tinelli.

En su regreso al programa, Leiva tuvo que soportar los reproches del conductor, que le echó en cara su larga ausencia y se reencontró con su antiguo “festejante”, el productor de ShowMatch, Fran Caiano. “Le mandamos un beso grande a Ángela Leiva que desapareció y no la encontramos nunca más. Ah, ¿vino hoy? ¡Ah, bueno! Mamá, poné los fideos. ¡Bienvenida! Perdón, pensé que no nos querías más”, bromeó el conductor. “Sos malo”, contestó Leiva.

“No soy malo, soy realista. Dije ‘¡Ángela Leiva, por Dios!’”, continuó Tinelli. “Yo te adoro, ¿cómo no los voy a querer?”, se defendió. “Y yo te amo, pero dije ‘¡no vino más! Se fue a la tira de Pol-ka y no vino más. ¿Qué le hicimos?’. Y fui uno a uno preguntándoles ‘¿vos le hiciste algo a Ángela Leiva?’. Les pregunté a las bailarinas, al jurado, a nuestras coaches, productoras y todos los participantes”, recordó Tinelli y concluyó: “Me encanta que hayas venido”.