Participó en Bienvenidos a bordo como doble de Dalma Maradona pero Guido Kackza la confundió con Wanda Nara

Bienvenidos a bordo (eltrece) busca convocar a todas las personas que tengan un parecido con alguna celebridad o figura pública. Cuando pasan por la puerta, su similitud es debatida por el conductor y todos los presentes, que son quienes decidirán quien es lo suficientemente igual a su versión famosa como para llevarse el premio en efectivo. Y aunque hubo imitadores que dejaron a más de uno sin palabras, hay otros que cuesta un poco más descubrir quién son. Esto puede resultar en graciosas confusiones por parte de Guido Kackza.

Una participante de Bienvenidos a bordo aseguró ser igual a Dalma Maradona

Tras recibir al supuesto doble del cantante Camilo en el estudio, el conductor caminó hasta la puerta que lleva un cartel de “Parecidos” para buscar a la próxima participante. La joven rubia entró sonriendo pero se vio invadida por la timidez al enfrentarse a las cámaras. Al contrario de muchos otros concursantes que eligen adoptar la personalidad de la persona a quien imitan, ella emitió la menor cantidad de palabras posibles.

Su silencio puso a Guido en un aprieto ya que él es el primero que debe adivinar de quien se trata y, cuando el parecido no es tan evidente, suele utilizar los dichos a modo de pista. De esta manera, fue más difícil para él lograr dar la respuesta correcta.

Después de ganar tiempo preguntándole de qué barrio venía -a lo que ella contesto escuetamente “Barracas”-, Kaczka fue a consultar con las asistentes para ver si alguna podía darle una mano. Antes de recibir la respuesta de Francesca, se animó y disparó sin pensar: “¿Sos Wanda Nara?”.

Dalma Maradona, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe ALFIERI MAURO

Si la respuesta hubiese sido afirmativa, la coincidencia sería de no creer porque apenas unas semanas atrás, acudieron al programa una imitadora de la empresaria y un joven igual a Mauro Icardi, su marido. Pero la respuesta fue no y Guido se vio obligado a seguir intentando.

Un par de minutos más tarde, el conductor comenzó a encaminarse en la dirección correcta. Luego de que ella admitiera que su tía la había anotado en el programa, él preguntó, haciendo referencia a las hermanas de Diego Maradona: “Tu tía Kitty o Lili, no sé si estoy diciendo bien”.

Dalma junto a su papá instagram

Admitiendo que sabía pero que no se animaba a dar una respuesta definitiva, expresó: “¿Sabes que tengo en la punta de la lengua no locutor? Pero tengo miedo. Lo voy a decir, y me juego…¿Vos sos?”. Al final y fuerza de un par de insistentes preguntas, consiguió que la participante dijese que era Dalma Maradona.

“Mirá, sí, Dalma locutor”, acotó Kackza mientras la concursante posaba lado a lado con una foto de la hija del Diez.