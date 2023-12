escuchar

El suspenso se convirtió en uno de los géneros más elegidos por los suscriptores del streaming. La intriga y el misterio protagonizaron exitosas producciones que triunfaron en Netflix, como Reptiles, Encierro o series como Vortice o Black Mirror. En la N roja, aterrizó una película que te mantendrá en vilo durante más de una hora y media y que se convirtió en una de las más recomendadas por los espectadores.

Se trató de Yo estuve aquí (I came by), una película dirigida por el británico Babak Anvari que contó con una duración de una hora y 40 minutos. Este thriller relató la historia de Toby Nealey, un grafitero que interviene las casas de la élite con un fin social. Pero, de manera inesperada, descubre un oscuro secreto en el sótano de una figura reconocida, Héctor Blake, y todo comenzará a complicarse.

El elenco principal de la película, que salió a la luz en 2022, fue conformado por George MacKay, Hugh Bonneville y Percelle Ascott (como Jameel Agassi); y lo completaron Kelly Macdonald, Varada Sethu, Antonio Aakeel, Marilyn Nnadebe y Yazdan Qafouri, entre otros.

“Hugh Bonneville encarna a un fascinante hombre del saco en esta historia disfrutable e impredecible”, destacaron desde Telegraph. “Explora la lucha de clases, el colonialismo y el deseo queer con un guion tímido, pero también original y deliciosamente oscuro”, añadieron desde London Evening Standard.

El thriller se convirtió en un éxito en Netflix IMDb

Babak Anvari estuvo detrás también de los proyectos de Bajo la sombra (Under the Shadow), de 2016, o Wounds, de 2019. Además, se prepara para lanzar su próxima producción, en 2025: Hallow Road.

La perturbadora miniserie que se basó en hechos reales y que triunfa en Netflix

Sara Mast, la directora de Dirty John: The dirty truth, se puso detrás de una docuserie que aterrizó en Netflix con un gran éxito. Se trató de No atiendas esa llamada (Don’t pick up the phone), una producción de tan solo tres capítulos de menos de una hora cada uno, que te helarán la sangre.

La docuserie se basó en un caso real que trascendió Massachusetts, Kentucky y Florida principalmente. La directora británica lanzó esta producción en 2022 y llegó al streaming el 16 de diciembre. Tras su éxito inicial, volvió a posicionarse recientemente entre las más vistas por los suscriptores de la N roja. Así, contó con el testimonio de las víctimas, los investigadores implicados e imágenes de archivo que la ayudaron a construir su historia.

El relato abordó un caso que sucedió en la realidad, sobre un estafador que se dedicaba a realizar llamadas anónimas a locales de comida rápida, mientras se hacía pasar por un oficial de policía. Así, extorsionaba a los encargados de los negocios para que capturaran imágenes de sus empleadas.

En el primer episodio, se dieron a conocer los inicios del caso, en 2004, cuando se registraron este tipo de comunicaciones en Estados Unidos. El segundo capítulo abordó el avance de la investigación. Y, en el último, se detalló el proceso judicial del principal sospechoso, que fue condenado 10 años después de que realizara la primera llamada de teléfono.

