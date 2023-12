escuchar

El catálogo de Netflix contó con una serie de estrenos previos a que termine el año, aunque también se eliminaron varias producciones de su oferta. Una de las características de las plataformas de streaming es que pueden resurgir historias que salieron a la luz hace tiempo y consagraron un éxito. Así sucedió con No atiendas esa llamada, un documental que volvió a ser tendencia en la N roja.

Se trata de una docuserie de tan solo tres capítulos, de menos de una hora cada uno, que se estrenó en 2022 de la mano de la directora británica Sara Mast y aterrizó en el gigante de streaming hace un año, el 16 de diciembre. No atiendas esa llamada (Don’t pick up the phone) se situó entre las más vistas y, recientemente, resurgió ante los suscriptores de Netflix.

La historia se basó en un caso real, acerca de un estafador que realizaba llamadas anónimas a locales de comida rápida y se hacía pasar por un policía. Después, extorsionaba a los jefes de los negocios para capturar imágenes de sus empleadas. Cada capítulo detalló un momento del proceso. El hecho comenzó en 2004, cuando se registraron este tipo de comunicaciones en Massachusetts y Kentucky.

En el segundo episodio, se relató el avance de la investigación, que trasladó a los agentes a Florida. Y, en el último capítulo, se detalló el proceso judicial del acusado, 10 años después de que realizara la primera llamada.

La producción, dirigida por Sara Mast, contó con material de archivo, dramatizaciones en escena y el testimonio de las víctimas y los investigadores.

De qué trata Dirty John: The dirty truth, la producción dirigida también por Sara Mast

La directora de No atiendas esa llamada también estuvo detrás de otra producción al estilo docuserie, que se adaptó a su vez en Netflix. Se trató de Dirty John: The dirty truth (Oxygen), donde recopiló el testimonio de exparejas del protagonista y detectives que lo investigaron. Además, se estrenó en el gigante de streaming la ficción basada en el caso real, Dirty John.

John Meehan nació en California, en Estados Unidos, en 1959. La primera víctima de este estafador fue Angela Constant, en Los Gatos. Meehan le contó a la mujer que trabajaba como técnico quirúrgico y se acerca a ella a través de la fachada de un hombre encantador y romántico. “Me enamoró, practicó conmigo en un inicio y, después, me rompió el corazón”, señaló Constant en el documental de Mast. Posteriormente, le dijo que tenía una urgencia y nunca más volvió a verle.

En 2013, John conoció a la exitosa escritora Marileide Andersen, oriunda de Brasil, a quien extorsiona al conocer que posee una fortuna de alrededor de 37 millones de dólares. Mientras ella vive aterrada por las oscuras intenciones que puede tener el protagonista de la historia, Meehan es condenado a dos años por portación, acoso y robo, al hallar en su vivienda un set completo para secuestrar y matar. Pero el golpe final fue cuando John ataca a una de las hijas de su última pareja, Debra Lowell, pero no salió como lo planeaba.

LA NACION