El 3 de noviembre, bajo la plataforma de Netflix, se estrenó Sly, el documental de Sylvester Stallone donde cuenta su carrera y las relaciones que influyeron en todo su recorrido. Dirigida por Thom Zimmy, este film apunta a reconstruir, desde el principio, la vida del reconocido actor, quien se crio con un papá autoritario y violento al cual le debía rendir cuentas y satisfacer sus necesidades.

Aunque su historia actoral fue escalando desde sus primeros proyectos al estrellato, la película Rocky le cambió completamente su vida. Desde el estreno de la primera edición en 1976, el actor sintió que fue el punto de despegue. A partir de allí comenzaron los galardones (obtuvo diez nominaciones al Óscar y el premio a la mejor película en el mismo año de su estreno).

A raíz de este estreno, la actriz Jimena Barón, en su cuenta de Instagram, admitió que vio el documental y relató sus sensaciones mediante stories donde se mostró muy conmovida con la trama. “Recomiendo mucho el documental de Sylvester Stallone. Rocky es una película que escribió él que porque nadie le tenía fe, entonces se escribió su propia película que incluso la productora ofreció pagarle para que por favor no la protagonizara. Nadie daba un mango, él sí. Amor propio y cómo canaliza sus mambos en el arte. Hermoso”, describió.

Jimena Barón reaccionó al documental Sly Instagram (@jmena)

Tras ese descargo, Barón decidió armar videos donde se muestra visiblemente emocionada por la historia de superación del actor: “Chicos no puedo. No sé qué me pasó con lo de Rocky. Bueno véanla, es un chabón que yo no sabía la historia de que había escrito Rocky. Es una película que me destruyó y que yo la vi cuando tuve que hacer de boxeadora en Sos mi hombre”, explicó en referencia al film que se rodó en el año 2012 y contó la historia de un boxeador que se alejó del ring y atravesó duros momentos personales.

Reflejado en la historia de Stallone, quien dejó de lado el maltrato y los malos consejeros para adentrarse en el sueño de ser actor, Jimena deslizó: “Es un tipo por el que nadie daba un mango. Es un horror el rechazo de sus padres, cómo lo abandonan y todo eso lo terminó usando como combustible para continuar. Me resultó muy emocionante”.

Por último, antes de entablar una comparación con su hijo Momo, Jimena aseguró: “Este documental habla del tiempo, él siente que nació antes de ayer y tiene ¡77 años! Eso me da un poco de miedo a la edad mía que tengo 36″.

Con 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Jimena fue un poco más allá, debido a la sensibilidad emocional que le agarró tras ver el documental, y se posó en la figura de su hijo: “Está tan grande, tiene una masa muscular en las piernas, en los cuádriceps”, sostuvo al mostrar una imagen de él con la camiseta del Barcelona.

Para cerrar con su descargo, la cantante también le dejó un mensaje a sus seguidores como moraleja de la enseñanza que le dejó Stallone en su film: “Que tengan un buen día. Disfruten la vida y hagan lo que se les cante”, culminó.