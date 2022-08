El estremecedor relato de Nico Vázquez al hablar del derrumbe de Miami: “Por 6 segundos estoy acá”

Este miércoles, Ángel de Brito tuvo de invitado especial a Nicolás Vázquez en LAM (América), donde habló, sin tapujos, de distintos momentos su vida: desde su éxito con las obras de teatro que protagoniza y su relación con Lionel Messi, hasta la pérdida de su hermano Santiago, de tan solo 18 años. El actor también habló del trágico derrumbe en Miami, en el cual pudo escapar junto a su esposa Gimena Accardi.

El actor de 45 años experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando ingresaba el año pasado al lobby a un edificio de la ciudad de Surfside, en Miami, y al escuchar un gran estruendo escapó junto a su esposa del lugar que, finalmente, se derrumbó y tuvo 98 víctimas fatales.

“Vivimos un momento muy fuerte con Gime, veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera, escuchamos un ruido muy fuerte, pero no llegamos a entender qué pasaba... y en diferencia de seis, siete segundos, subimos al ascensor y paró en el lobby como siempre, y arrancó una polvadera muy fuerte con un estruendo”, relató en aquella oportunidad a través de un audio.

La profunda emoción de Nico Vázquez al hablar del derrumbe de Miami: "Todavía me eriza la piel"

“No entendíamos qué pasaba, no sabíamos si era un tornado, un ataque, era lo más parecido a una película, empezamos a correr junto con tres o cuatro personas que había, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente”, dijo, y agregó: “Ahí entendimos que se había caído parte del estacionamiento con muchos autos hundidos y alarmas sonando; y Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla”.

“Pasan entre dos y tres minutos más de no entender lo que estábamos viviendo y yo le digo ahí a la gente y a Gime principalmente que cruzáramos. Entonces se escucha un estruendo imposible de relatar porque no lo habíamos escuchado jamás en nuestras vidas. Era como en las películas, como un terremoto, un ataque, lo que ven en las imágenes”, relató.

A un año de ese acontecimiento, Ángel de Brito le consultó al actor cómo se recuperaba de esos golpes que le dio la vida y él respondió: “Me sigo sorprendiendo de cómo lo hacemos (...) Lo primero que golpeó fue lo de mi hermano, que en realidad ya nos había pasado que habíamos perdido un bebé (con Gimena Accardi) y cosas que le suceden a todo el mundo. Lo de Santi tomó otra connotación porque fue en un momento de estar festejando un casamiento, vacaciones de él y tan joven”.

“Lo que sí me resulta muy fuerte es entender lo de Miami. Lo ves en las películas y es lo único a lo que no le encuentro explicación. Estas cosas que te van sucediendo fuertes, feas y desagradables nos pasó a todos: esto de Miami no, con muy poca gente lo puedo compartir”, explicó Nico Vázquez, y luego agregó: “Es todos los días entender y recorrer que fue por 6 o 7 segundos, estoy acá”.

En ese momento, el actor no pudo evitar emocionarse y expresó entre lágrimas: “Es un agradecimiento con mezcla de tantas preguntas. En ese momento nos pasaba ‘¿por qué a nosotros de vuelta?’, que veníamos de recuperarnos de otras cosas”.