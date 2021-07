La vuelta de Nico Vázquez y Gimena Accardi al teatro, tras el derrumbe en Miami: emoción, alegría y angustia

El jueves por la noche se produjo el regreso a las tablas de Nicolás Vázquez y su esposa, Gimena Accardi, con la obra Una semana nada más, tras el duro episodio que vivieron en Miami. La pareja logró, por cuestión de minutos, salir ilesa del edificio Champlain Towers South, ubicado en Miami, que se derrumbó tres semanas atrás. Hasta el momento, fueron confirmadas 97 víctimas fatales, entre las que se encuentran ciudadanos argentinos, y ocho personas permanecen desaparecidas.

Al concluir la función de la obra -que también cuenta con la actuación de Benjamín Rojas- Vázquez y Accardi brindaron una conferencia para los medios presentes en el teatro El Nacional y hablaron de las secuelas de lo que experimentaron y de cómo están recibiendo ayuda profesional.

El matrimonio, siempre unido Gerardo Viercovich - LA NACION

“Estamos gradecidos a la gente que nos acompaña desde hace tanto tiempo. Yo siempre le hablo al público al final, y en esta situación llega de otra manera. Fue muy emotivo”, dijo el actor, en referencia a cómo compartió lo sucedido con los asistentes a esa función tan especial.

El actor se mostró agradecido con la audiencia que los acompañó Gerardo Viercovich - LA NACION

“Estoy tratando de entender lo que nos pasó y lo que hemos vivido. Todavía no me siento preparado para hablar de eso. Creo que nunca vamos a poder hablar de lo que vivimos, no encontraría el lugar donde sentarme a hablar de eso porque hay mucha gente que no lo pudo contar, y acompañamos en el sentimiento a esas familias. Rezamos por ellos, sabemos lo que es tener pérdidas”, añadió el actor, en alusión tanto a la repentina muerte de su hermano Santiago en diciembre de 2016, como al fallecimiento en octubre de 2020 de Hugo Accardi, padre de Gimena, a causa del coronavirus.

Vázquez y Accardi están recibiendo ayuda profesional tras lo vivido en Miami Gerardo Viercovich - LA NACION

A pesar de no sentirse lista para recordar lo que experimentaron en Miami, Accardi sí mencionó que están recibiendo ayuda profesional, “como siempre que nos han tocado vivir experiencias no tan buenas, para poder levantarnos y vivir, hacemos terapia para reforzarnos”, expresó.

Vázquez y Accardi se dan un beso tras una emotiva función de Una semana nada más, mientras tanto ellos como su compañero Benjamín Rojas reciben los aplausos del público Gentileza Vanesa Bafaro

“Estamos bien y juntos. Pensamos en atrasar el reestreno pero sentimos que íbamos a estar bien, nuestro equipo es contención total. Tampoco es que ya pasó, tenemos respeto por la situación”, apuntó. “Yo tenía un trabajo y me bajé, era una serie con [Guillermo] Francella, no me sentía listo”, añadió Nicolás. En ese momento, ambos trazaron una diferencia con la obra, cuando explicaron que se encuentran “en familia”, y a la que extrañaban tras el duro golpe que sufrió la industria por la pandemia. “Queríamos volver porque yo hice tanta fuerza en forma privada para que vuelva el teatro... la industria está rota”, remarcó Vázquez.

Vázquez saludando al público a la salida del teatro Gerardo Viercovich - LA NACION

Asimismo, aclararon que no iniciarán acciones legales por el derrumbe. “Debemos ser los únicos pero no, lo único que preguntamos es cómo están las familias, pero sí nos interesa que se haga Justicia y entender por qué pasó. Agradecemos que podemos contarla. No pudimos avisar a nuestras familias, estábamos en otra, colapsados. Es muy largo... agradecemos que entendieron que no hacemos notas porque hay 100 familias de duelo”, concluyó la pareja en diálogo con la prensa.

El difícil regreso a casa

Accardi y Vázquez pudieron volver al país a finales de junio, pero el viaje fue toda una odisea. Sin documentación y con los vuelos restringidos a causa del nuevo DNU gubernamental por el coronavirus, la pareja requirió de un vuelo privado y de la ayuda del cónsul argentino en la ciudad estadounidense para poder regresar a la Argentina.

El 29 de junio, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que los actores aterrizaron en suelo argentino a través de un vuelo privado, al que accedieron gracias a un amigo de Nicolás, Paul Kirzner, hermano de Adrián Suar, quien posibilitó que pudieran volar. La pareja se subió al avión “después de muchos trámites, que tuvieron que hacer porque se quedaron sin nada, con lo puesto”, incluidos sus documentos de identidad, tras el trágico suceso que culminó con la destrucción del edificio.

En dicho proceso, fue clave la mediación del cónsul argentino en Miami, Leandro Fernández Suárez, según confirmaron las mismas fuentes. “En todo los ayudó el cónsul porque es muy difícil volver. Ellos volvían con un vuelo de línea esta semana, que se canceló, así que la desesperación era volver. Gracias a Dios, consiguieron ese vuelo a través de amigos”, comunicaron. Luego de cumplir con la cuarentena obligatoria, el matrimonio tomó la decisión de volver al teatro con uno de sus grandes éxitos.

LA NACION