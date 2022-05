La romántica dedicatoria de Nico Vázquez a Gimena Accardi por su cumpleaños que se llevó todos los elogios

No caben dudas de que Nico Vázquez y Gimena Accardi son una de las parejas más queridas del ambiente del espectáculo. Se conocieron mientras trabajaban juntos en Casi Ángeles (Telefe) y el amor traspasó la pantalla. El 27 de mayo la actriz cumplió años y su marido le dedicó un romántico posteo en redes sociales que derritió a más de uno.

El v27 de mayo Gime celebró sus 37 vueltas al sol desde Neuquén, donde se encuentra de gira con Una semana nada más. Vázquez decidió dedicarle un romántico mensaje por esta fecha tan especial. “Sos una mujer extraordinaria por donde se te mire . La mejor compañera de vida que me pude haber encontrado”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los actores se conocieron cuando grababan Casi Ángeles y hoy celebran 15 años juntos (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Sus palabras fueron acompañadas por un video con imágenes de sus mejores momentos juntos y musicalizada con “I Can’t help falling in love with you” “(No puedo evitar enamorarme de ti”) de Elvis Presley. “Muchas veces te observo en silencio y me dedico a admirarte. Tan buena persona sos, hermosa, divertida, generosa, bondadosa, inteligente y muchos adjetivos más que nunca me cansaré de decirte”, agregó.

Además, en su posteo recordó los 15 años que llevan en pareja. “Tantas cosas vividas… agradezco que estemos transitando el camino de la vida juntos”.

Los actores pasaron situaciones muy difíciles durante su relación. En 2016 murió Santiago Vázquez, el hermano de Nico, durante unas vacaciones en Punta Cana y se trató de una pérdida muy difícil de sobrellevar. En 2021 se derrumbó el edificio donde se hospedaban en Miami y se salvaron de milagro. Más allá de las tragedias y la profunda tristeza, el matrimonio siempre se mantuvo de la mano.

El romántico mensaje de Nico Vázquez a Gimena Accardi por su cumpleaños

“Dicen que lo que mueve al mundo es el amor y vos sos amor. Deseo que seas feliz todo lo que puedas, que disfrutes el aquí y ahora, que es lo único que importa. Que te rías siempre, mucho y fuerte. Amo tu risa tanto como a todo lo demás”, sumó a la dedicatoria.

El posteo finalizó con una tierna dedicación de amor: “Sos increíble Gimena con G. Orgulloso de vos siempre. Gracias por tanto amor y vamos por más! Feliz cumple amorcito!! Te amo con todo mi corazón”.

Las románticas palabras de Nico Vázquez por los 37 años de Gimena Accardi (Foto: Instagram @nicovazquezok)

Este tipo de gesto no es inusual entre ellos ya que en reiterados festejos se dedicaron tiernas palabras. La publicación se llenó de likes y comentarios: “¡Qué hombre Nico Vázquez, nunca esperen menos!”; “¿Qué tan difícil es tener un Nico Vázquez en mi vida?”y “Qué te quieran tanto como Nico Vázquez a Gimena”, fueron algunos de los comentarios.

Sin quererlo, el posteo provocó un mini reencuentro virtual entre el elenco de Casi Ángeles. Emilia Attias, Gastón Dalmau, María Del Cerro y Gerardo Chendo fueron algunos de los que comentaron la publicación para desearle un feliz cumpleaños a su excompañera.

A pura emoción, Gimena le respondió a su marido por el romántico mensaje y dejó en claro que atraviesan un gran momento personal: “Mi rey, te amo. ¡Gracias por esta vida juntos! Vamos por más”.