Gimena Accardi protagonizó un blooper, repasó sus escándalos televisivos y dio una curiosa definición de su relación con la China Suárez

Esta mañana, Gimena Accardi pasó por el piso de Socios del espectáculo, donde repasó su carrera de más de dos décadas a través de los “EscandaAccardi”. Tras una entrada llena de imprevistos, la actriz habló sobre su historia de amor con Nico Vázquez y sobre su relación actual con la China Suárez. “No somos amigas, pero le deseo lo mejor”, confesó.

“Vamos a hacer estos ‘Escanda-especiales’; no es un homenaje, simplemente consiste en repasar las historias de nuestros artistas tan queridos. Con nosotros… Gimena Accardi”, anunció el conductor Rodrigo Lussich este miércoles en el matutino de eltrece. Sin embargo, un hecho inesperado alteró todos los planes: la pantalla no abría y la actriz tuvo que apelar a su ingenio para aparecer en escena. “Se abre la pantalla… No se abre la pantalla… Se rompió la pantalla”, lanzó Lussich sin entender bien qué estaba pasando.

Mientras sus compañeros aplaudían esperando una solución, el milagro ocurrió; sin embargo, la invitada no estaba allí. “Y ahora se fue”, bromeó fiel a su estilo mientras una de sus panelistas le decía: “Mirá donde está, date vuelta... ¡Magia!”. Debido a los años televisivos que tiene a cuestas, Accardi dio toda la vuelta y entró al piso desde detrás de las cámaras. “Ante la duda di la vuelta. Conté hasta tres, dije: ‘Esto no se abre’ y corrí. Yo resuelvo”, expresó, entre risas.

Ya en el piso, la actriz invitó a todo el público a ver las últimas funciones de Una semana nada más, que se despide en el Teatro Opera. Y enseguida, confesó lo mucho que va a extrañar hacer este suceso teatral: “Entre nosotros tres [en referencia a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas] hay algo que funciona. Nos conocemos mucho, nos vemos arriba del escenario y ya sabemos qué pensamos. El vínculo de Benja conmigo es de hermandad, nos mandamos a la mier… y al segundo estamos abrazados. Tenemos mucha confianza”, explicó.

Luego de hacer los “EscandaAccardi”, donde la actriz repasó los momentos más célebres de su carrera, habló sobre su historia de amor con Nico Vázquez, a quien conoció trabajando en Casi Ángeles. “Este fue el segundo año, ya éramos novios. Nos reíamos tanto, la pasábamos tan bien... Laburábamos mucho porque filmábamos 12 horas y después en vacaciones hacíamos tres funciones en el Gran Rex”, recordó mientras advertía las virtudes de trabajar con Cris Morena.

Luego, la feliz pareja volvió a cruzarse en Los únicos, la divertida comedia de Polka. “Nico es muy competitivo, no le gusta perder en los juegos de mesa, se pone de mal humor”, dijo mientras veían una escena al respecto. Tras aclarar que hace 15 años que están juntos, la actriz remarcó que sigue tan enamorada como el primer día y definió su relación como una “historia de película”.

“Es una relación hermosa y la vivimos así, medio como historia de peli”, señaló al tiempo que reveló que no soy de pelear. “ No peleamos tanto, nos fuimos a vivir juntos a los 3 meses y la convivencia nos recontra funcionó. Quizá yo soy muy pasional y por ahí él es medio sensible, entonces a veces me dice: ‘¿Por qué me contestaste así?’ ”, contó buscando algún motivo que los haga discutir cada tanto.

Con la que tuvo un fuerte conflicto hace tiempo fue con la China Suárez. Las amigas -que tenían una relación muy cercana- se pelearon cuando falleció Santiago, el hermano de Nico Vázquez. ¿El motivo? Suárez no se habría comportado como ellos esperaban en un momento tan triste y delicado. Los conductores aprovecharon para indagar sobre el estado actual de esa relación y Accardi respondió: “ Está todo bien. En su momento hemos hablado y limado asperezas. No somos amigas de vuelta, pero yo la quiero mucho y le deseo lo mejor siempre ”.

En cuanto a qué pasaría si se la cruza en algún lugar, Gime advirtió: “Me la he cruzado muchas veces en eventos. Aparte tenemos gente en común y hemos compartido asados, cumpleaños, fiestas. Está todo bien”. Enseguida, una de las panelistas aprovechó para pedirle su opinión sobre el romance que su examiga está viviendo con Rusherking. “Me gusta, me encanta”, lanzó. Y ante la pregunta de si no consideraba que era muy jovencito para ella, agregó: “Para nada, que se divierta”.