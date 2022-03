Las lágrimas de Nicolás Vázquez por un conmovedor mensaje de Gimena Accardi: “Sos de otra galaxia”

Gimena Accardi (36) y Nicolás Vázquez (44) son una de las parejas más queridas del ambiente artístico. Desde que comenzaron con su historia de amor en el 2007, no dejan de sumar momentos en los que se muestran más unidos y fuertes que nunca. En esta ocasión, la actriz elogió a su marido con unas tiernas palabras de agradecimiento por el apoyo que le brinda en todo momento y él no dudó en exponer sus emociones al aire.

Todo ocurrió en una entrevista para el programa Socios del espectáculo (eltrece). En un momento dado, sorprendieron al ex Casi ángeles con un clip que grabó Gimena y lo pasaron al aire: “Hola, mi amor. Paso por acá para decirte que te amo profundamente, con toda mi alma. Sos mi persona favorita en todo el mundo”, dijo, a pocos días de someterse a una cirugía de reconstrucción luego de haberse caído mientras paseaba a su perra.

Las lágrimas de Nicolás Vázquez al escuchar el mensaje de Gimena Accardi

Con la sensibilidad a flor de piel, continuó: “Gracias por estos casi 15 años juntos, gracias por acompañarme siempre, por estar al pie del cañón siempre. Gracias por hacerme reír, aunque tenga muchísimo dolor, gracias por todo lo que hacés por mí y por todos”.

Para continuar con los elogios, agregó: “Sos básicamente la mejor persona que conozco. Todos necesitan un Nico Vázquez cerca. Sos un amigo espectacular, un hijo, un jefe, compañero espectacular y un marido de otra galaxia. Te amo con toda mi alma, gracias por todo lo que hacés”.

Una vez que expuso sus sentimientos sobre el amor que siente por su pareja y, fiel a su estilo, Gimena lanzó una indirecta para el actor y le pidió que relate ante el público cómo se desempeña con las tareas del hogar ahora que se tiene que encargar de todo: “Contales cómo te lucís en ese rol. Te amo”.

Luego de escuchar atentamente a su compañera de vida, Nico se mostró muy conmovido y expresó: “Las cosas que te van sucediendo en la vida o te unen o te separan. Siempre digo que en nuestro caso nos unen”. Ante la sorpresa que le causó la filmación, explicó: “No sé cómo lograron que diga todo en televisión, se ve que tenía muchas ganas de expresarlo y que la gente lo sepa. Uno está acostumbrado a vivir con este amor, pero son palabras que me generan algo muy hermoso”.

La pareja se mostró muy enamorada en las playas de Mar del Plata durante el mes de enero Captura Instagram

Agradecido y aún emocionado, deslizó: “Gime es una persona que yo admiro. Son años de elegirse y de pasar cosas buenas y malas, pero las cosas malas que nos pasaron las pudimos superar porque también nos pasan cosas muy buenas. Tengo una familia y amigos hermosos”.

Poco después, el actor respondió a la chicana que le hizo su esposa al referirse de su desempeño en la cocina: “Por lo menos pude aprender a saber dónde estaban los vasos, los platos. Porque fue todo de golpe que me encontré haciendo huevos revueltos”.

Asimismo, dijo que antes de que su pareja tenga que hacer reposo por su operación él se ocupaba de algunas tareas pero ahora le tocó sumar otras.

Estos días fueron muy agitados para ambos. Con una temporada de verano que iba en ascenso, los planes se vieron frustrados luego del accidente que sufrió Gimena. Sin embargo, a un mes del hecho, la artista sorprendió a sus seguidores al contar que Una semana nada más tiene fecha de regreso en Mar del Plata.

Una semana nada más es la obra que protagoniza Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas Captura Instagram

Mediante su cuenta de Instagram, señaló: “La primera noticia, que me emociona decirla y se me quiebra la voz porque pensé que nunca más iba a volver a pasar esto, es que volvemos. ¡Qué poco suspenso hice! Es que sí, no quiero andar con rodeos”. El gran regreso tan esperado se producirá en el mes de abril, cuando Accardi ya esté 100% recuperada.