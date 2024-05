Polémica en Gran Hermano: Furia mintió sobre su enfermedad y sus compañeros estallaron

Escuchar

Las situaciones de violencia y las acaloradas discusiones en Gran Hermano (Telefe) llegaron a niveles nunca antes vistos. La jugadora favorita de esta temporada, Furia, fue recientemente sancionada por protagonizar una fuerte pelea con Mauro, en la que sobrepasó todos los límites, lo que determinó que la producción del reality decidiera castigarla poniéndola en todas las placas, desde ahora hasta el final de su camino en la competencia.

Furia mintió sobre su enfermedad para lograr una misión y los fanáticos de Gran Hermano la fulminaron

Ahora le dieron una misión: lograr que todos los hermanitos se metieran a la pileta con el frío que hacía... ¡y lo logró! El problema fue la mentira que utilizó para hacerlo. Les dijo que era la última vez que se verían. Que, otra vez, debería salir de la casa más famosa porque los últimos análisis que se había realizado para determinar en qué etapa de la leucemia se encontraba le habían dado mal.

“Les voy a contar una cosa... se van a cumplir cinco meses (en la casa), pero bueno, recién me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dijeron que me dio mal”, comenzó diciendo. “Y como a mí me gusta festejar y aparte también me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá al agua, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego”, culminó para cerrar la mentira.

Como Juliana ya mintió en reiteradas oportunidades, los hermanitos desconfiaron de sus dichos y fue ahí cuando la doble de riesgo finalmente reveló su cometido: explicó que todo se trataba simplemente de una misión que le había encomendado Gran Hermano , en la que tenía que lograr que todos entren a la pileta, a cambio de un piano. “Le dije que no joda con eso”, expresó Bautista, pero ella justificó su reacción: “A mí me gusta joder... Quiero mi órgano”.

Esto despertó la bronca de los seguidores del programa y muchos famosos que demostraron su descontento ante el juego con una situación tan delicada como lo es la salud y una enfermedad terminal.

