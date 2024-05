La mamá de Mauro de Gran Hermano apuntó contra Furia por los comentarios sobre la sexualidad de su hijo

Escuchar

Una nueva polémica gira en torno a Gran Hermano (Telefe); en esta oportunidad, protagonizada por Juliana “Furia” Scaglione, quien hizo recurrentes comentarios sobre la sexualidad de Mauro Dalessio, con el que mantiene un vínculo amoroso dentro de la casa. Este fue el motivo por el que Analía, la madre del joven, por primera vez brindó una entrevista y apuntó contra la jugadora más querida de esta emisión.

“Sé que son mentiras, sé que es muy agresivo lo que está pasando y él está sufriendo, le duele, tiene valores y lo están lastimando. Pero él se metió en este juego y sabe lo que está haciendo”, fueron las palabras de Analía en el streaming Se Picó (República Z), tras ser consultada por Gastón Trezeguet. El ex Gran Hermano también la indagó sobre cuál sería la postura familiar en caso de que el joven “saliera del closet”, luego de que Furia asegurara que “esconde” la verdad de su sexualidad porque teme no ser aceptado por su entorno.

“No tendríamos problema en aceptarlo si así fuera. Somos personas de mente abierta, pero lo hace para lastimarlo, por eso les dije que no lo miro”, aseguró la mujer. En esa misma línea, la madre de Mauro indicó que si bien ella y su familia no forman parte de la audiencia del reality, saben que dentro del juego hay personas muy agresivas que van contra su hijo. “Lo atacan por ese lado porque siempre fue metrosexual, desde chiquito. Cuando él venía a mi casa escondía mis cremas porque se las iba a llevar”, contó en modo de anécdota. Al mismo tiempo, aseguró que el joven cuenta con todo su apoyo y lo único que ella quiere es que no sufra.

Gran Hermano: Furia y Mauro mantienen una relación amorosa

Por último, volvió a apuntar contra Furia: “Lo que me molesta es la agresividad gratuita. A Mauro lo ven grandote y se creen que es un tipo agresivo, pero es un tipo muy sensible”.