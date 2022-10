El exclusivo auto de alta gama que manejaba L-Gante al ser parado por la policía

escuchar

Una vez más, Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, volvió a estar en el ojo de la tormenta. Sin embargo, esta vez no fue por sus polémicos acercamientos con Wanda Nara, ni por su confusa relación con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica. Durante la noche del domingo, tuvo una fuerte discusión con la Policía de la Ciudad, quien lo frenó por manejar a alta velocidad. Y, como era de esperarse, las imágenes del momento no tardaron en viralizarse. No obstante, además del acalorado momento que se vivió, todas las miradas se posaron en un detalle: el exclusivo vehículo de alta gama que conducía el cantante.

De acuerdo a la información que trascendió, el incidente tuvo lugar durante la noche del domingo, cuando el cantante volvía del recital que dio Ramón Ayala Rodríguez, conocido públicamente como Daddy Yankee, en el Estadio de Vélez. Según pudo saber, LA NACION, L-Gante tuvo un altercado con oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes intentaron detenerlo, luego de que lo detectaron conduciendo a alta velocidad, por la avenida General Paz, altura Dellepiane, con sentido al Riachuelo.

L-Gante conducía un exclusivo vehículo de alta gama cuando lo frenó la policía

Rápidamente, se conoció un video de la secuencia que publicó el periodista Pampa Mónaco, donde se pudo ver al músico frenar finalmente su auto en el peaje de la autopista Riccheri, a la vez que las autoridades le pedían que saliera del vehículo. Tras varios segundos y después de la insistencia, lo hizo, pero se lo escuchó decir: “¡Me bajo del auto, pero guardá el fierro, salame!”. En las imágenes se pudo ver la acalorada discusión tanto verbal como física entre el músico y los efectivos. No obstante, también se pudo apreciar un detalle que llamó la atención de más de uno: la exclusiva pieza de alta gama que conducía L-Gante.

El músico fue abordado por la policía mientras iba al volante, y a alta velocidad, de un exclusivo automóvil modelo Porsche, de color negro. En el último tiempo, evidenció su gusto por este tipo de vehículos de alta gama, e incluso en sus redes sociales compartió varias fotos arriba de ellos. Es más, en una entrevista que dio a Gente, contó que compró cuatro Mercedes Benz. Uno de ellos fue para su madre, otro se lo regaló a su mánager y los otros dos para que los usen sus amigos y familiares.

Tamara Báez y L-Gante junto a su pequeña hija y uno de sus exclusivos vehículos detrás

Fue precisamente el domingo, mientras manejaba el modelo de la empresa alemana, cuando vivió la tensa situación. Según la Policía de la Ciudad, el grupo a bordo del Porsche tuvo “un comportamiento hostil con los efectivos policiales”. Asimismo agregaron: “El conductor argumentó que no paró en su momento porque confundió a los oficiales de la Policía de la Ciudad con la custodia que lo acompañó a un recital”.

El cantante comparte varias imágenes de sus vehículos en redes sociales (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Tras el altercado, comenzó a escucharse la versión de que Valenzuela habría sido demorado por la Policía de la Ciudad por unas dos horas. Sin embargo, su abogado, Alejandro Cipolla, negó, a través de una historia de Instagram, que esto haya sido así. “L-Gante no fue detenido ni demorado”, sostuvo.

