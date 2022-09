Tamara Báez compartió sus explosivos chats con L-Gante y revelaron cuánto pide ella por una entrevista

escuchar

Esta semana estalló un nuevo escándalo mediático entre el cantante L-Gante y su ex pareja Tamara Báez, luego de que ella compartiera con sus seguidores su versión de los hechos y hasta capturas de un antiguo chat con el cantante.

La separación, además, se mezcla con la reciente ruptura entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que el mundo del espectáculo vinculó sentimentalmente al músico y la empresaria, quien se desarrolla como parte del grupo de “investigadores” de ¿Quién es la máscara?, por Telefe.

Tamara Báez, madre de la pequeña Jamaica, abrió la caja de preguntas en su cuenta personal de Instagram y lanzó venenosos dardos contra el trapero. Un fan le consultó hace cuánto estaban separados y ella contestó: “Supuestamente hace dos meses”.

Tamara Báez compartió la captura de un chat con L-Gante

Cuando le preguntaron por qué “supuestamente”, ella respondió con la captura de un antiguo chat entre ambos. Arriba de la captura, se explayó: “Porque si estamos separados hace una semana, esto pasó cuando me quise ver con un chico. Por ahí va mi enojo en el comentario del vivo. Y otra, porque ella (Wanda Nara) lo busca desde que estábamos juntos. Entonces, si lo vas a entretener, entretenelo bien y que a mí no me haga pasar estas cosas”, expresó.

El chat en cuestión refleja entonces la reacción L-Gante cuando se enteró que, ya separados, ella iba a tener una cita con otro hombre. “Dale, dale. Seguí vos... ¿a quién invitaste?”, le escribió el cantante. “Yo recién arranco”, le respondió ella.

Además, en la conversación Tamara hizo referencia al supuesto vínculo entre el cantante y la empresaria de cosméticos. “¿Y Wanda? Jaja, vos con lo tuyo. Yo con lo mío, es fácil”, señaló.

Tamara Báez interactuó con sus seguidores de Instagram y habló de su separación con L-Gante Instagram: @tamibaez429

“Tengan cuidado que pueden ser pollo”, advirtió él y Tamara contestó: “Y sí, lo único que te queda, lastimar a alguien e ir en cana”.

Por último, un seguidor de la influencer, en el ida y vuelta en Instagram, le escribió: “Qué paciencia aguantar tanta gente farandulera...”. Tamara, sin filtro, sentenció: “Y algunos por farandulear hacen cualquier cosa y se olvidan de lo importante, del respeto. De lo principal: ‘la familia’”.

¿Cuánto cobra Tamara Báez para dar una nota en televisión?

En este contexto de peleas mediáticas entre la expareja, otro escándalo apareció en el horizonte cuando Ángel de Brito reveló que en la actualidad, Tamara Báez pide 5 mil dólares en efectivo para ser entrevistada en vivo.

Ángel de Brito y Lío Pecoraro afirmaron la exorbitante cifra que pide Tamara Báez para dar una nota en televisión Twitter: @angeldebritook

El conductor de LAM (América) publicó en su cuenta de Twitter, el polémico chat que mantuvo con el representante de ella. “Tiene que ser bueno el pago si no, no hay manera de negociar. Ella es cero mediática. Tiene que ser mega tentador si no, es un no rotundo. Esta chica tiene muchísima llegada y no quiere dar de qué hablar a nadie”, señaló el representante, antes de que la productora del programa le consultara por el precio de su testimonio.

“5.000 dólares Qatar pide la ex de elegant por la nota”, escribió en el tweet De Brito. Su colega Lío Pecoraro compartió la captura del mensaje con otro que incluso fue más allá: “¡A nosotros nos pidió US$8.000!”.