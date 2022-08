L-Gante cumplió un sueño de su infancia y lo compartió con sus fans: “Edité una foto así con el fondo falso”

L-Gante cumplió un sueño que albergaba desde pequeño. El cantante, representante de la cumbia 420, publicó una foto en su perfil de Instagram frente a un imponente monumento internacional y reveló que “de wachín” manipuló una imagen suya con el mismo fondo, a modo de simulación.

“De wachín edité una foto así, con el fondo falso”, expresó el cantante en su perfil, junto a una fotografía en la que aparece frente a la Torre Eiffel de París (Francia), iluminada en la noche. El posteo se volvió viral en apenas un día y recibió casi 250 mil likes y comentarios de distintas celebridades y fans.

L-Gante cumplió un sueño de la infancia al conocer la Torre Eiffel de París (Francia). Instagram: @lgante_keloke

Entre los comentarios, el boxeador argentino Ezequiel Matthysse fue uno de los primeros en aplaudir la publicación: “Grande, amigo”, escribió. También el cantante de trap Dani Ribba, que bromeó: “Esa foto también es Photoshop, decí la verdad”. “Los sueños se cumplen, amigo”, expresó el rapero y jugador de baloncesto Slim Dee.

Se trata de la segunda instantánea que el cantante se tomó con la imponente torre. Un día atrás, compartió a sus seguidores la llegada a la Ciudad de las luces: “Estamos acá, París, llegó la Mafilia a hacer la nota”.

El cantante de cumbia 420 se encuentra de gira por Europa. Instagram: @lgante_keloke

L-Gante se encuentra de gira por Europa, en el EuroTour 2022. Esta misma mañana, un día después de conocer París, el cantante compartió unas Stories en las que relató que llegó a la isla de Ibiza, en España.

A principios de este mes, el músico de cumbia 420 debutó como jurado del programa Canta Conmigo Ahora (eltrece) y deslumbró con su presencia a todos los asistentes, incluido su presentador, Marcelo Tinelli, quien le dedicó unas emotivas palabras: “Me encanta tenerte acá porque sos un referente de la música joven argentina, esta cultura que se exporta y llega a todos los lugares del mundo”.

Además, durante la emisión del ciclo pidió respeto por su novia, Tamara Báez, ante los elogios, quizá algo desmedidos, que le dedicaron algunas integrantes del jurado.

¿Separado de Tamara Báez?

En los últimos días, surgieron los rumores de que el cantante y la mujer que lo acompaña desde antes de su salto a la fama se habrían separado. L-Gante y Tamara Báez, luego de varios años de relación y una hija en común, atravesarían una crisis, según informó la periodista Estefanía Berardi en Los Ángeles de la Mañana (LAM), de América TV, el pasado miércoles, quien reveló que el intérprete de “Vivimos como capos” no conviviría actualmente con su pareja en la casa que comparten.

La pareja disfrutó de unas tranquilas vacaciones en España en mayo, pero los rumores surgirían de hace unas semanas. “Ellos van y vienen, esto él lo contó en varias notas. Pero a mí la información que me llega es que ayer él no volvió a la casa a dormir, se quedó a dormir en otro lado”, expresó la periodista, en referencia a un testimonio de alguien cercano a la pareja, que no identificó.

Y agregó: “Ella en redes dio pistas de esto que a mí me llegó y hoy te digo que están separados. No sé si se volverán a arreglar como en otros momentos”. Por el momento, ni el cantante ni la influencer se refirieron a los rumores.