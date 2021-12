L-Gante reconoció que compró cuatro Mercedes Benz para que los usen su familia y sus amigos

Lejos de cultivar el bajo perfil, L-Gante no duda en presumir de los gustos que se dio en el último tiempo. En una entrevista reciente, el cantante reconoció que de vez en cuando se da gustos “caros”. De hecho, contó que compró cuatro vehículos marca Mercedes Benz.

¿Cómo convivís con la plata?, le preguntaron en una charla con Gente. “Y una es que capaz se te facilita un poco más las cosas. La plata me borró la preocupación del comer. Eso más que nada. Ya no me preocupo más por comer el día a día”, respondió Elián Ángel Valenzuela.

“La verdad que no tengo gastos así de lujos. O sea, no gasto nunca. Quizás de vez en cuando me hago un gusto y es un gusto caro”, admitió. Y al preguntarle cuál fue el último importante, respondió: “Fui y me compré cuatro Mercedes Benz. Uno para mi mamá, uno le regalé a mi manager y después los otros dos los tengo para que los usen mis amigos y mi familia”.

Salvo esas costosas adquisiciones, el cantante de Cumbia 420 aseguró: “No soy de irme a comprar. Me visto con lo que me regalan. Algunos me dicen que haga canje pero a mí no me gusta hacer canje y después tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces me compro la verdad. Más a Tamara le compro ropa”.

Adiós a General Rodríguez: el cantante se mudó a un barrio privado

L-Gante, tomó la decisión de dejar el Barrio Bicentenario de General Rodríguez y mudarse a un barrio privado junto a su familia para resguardar a su pequeña hija Jamaica. La noticia salió a la luz a través de la novia del cantante, Tamara Báez, quien mostró a través de sus redes sociales todos los detalles de su nuevo hogar.

L-Gante y su familia se mudaron a un exclusivo country, lejos de su casa en el Barrio Bicentenario Instagram: @lgante_keloke

Por medio de posteos en Instagram, Tamara compartió fotografías y videos para su millón de seguidores. En ellas mostró que se instaló en una lujosa casa de dos pisos, con piscina, parrilla, un amplio jardín y seguridad privada. “Mi nuevo barrio”, escribió sobre una imagen en la red social. Se supo que se trataba de un barrio privado ya que la joven enfocó los chalets que rodean su vivienda, sin embargo, no trascendió ni el nombre del lugar ni la zona en la que se encuentra.

La novedad llamó la atención porque la pareja venía mostrando en las redes sociales cómo avanzaba la construcción de su casa de tres plantas en el Barrio Bicentenario de General Rodríguez, donde hasta se habían construido una “pileta 420″ que estrenaron antes de poder habitar la propiedad.

El nuevo barrio en el que se mudó L-Gante y su familia

Sin embargo, sobre los motivos de la inesperada mudanza, la joven de 22 años reveló que la razón principal fue por la seguridad de su pequeña hija, Jamaica. La pareja reconoció que tenían el temor de sufrir un nuevo intento robo, como el que tuvo lugar hace pocos días atrás en dicho barrio.