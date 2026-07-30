El explosivo descargo de Ester Expósito contra las difamaciones por su relación con Kylian Mbappé: “No todo vale”

En marzo de este año empezaron a surgir fuertes rumores de romance entre Ester Expósito (26) y Kylian Mbappé (27). Todo comenzó cuando los vieron cenando juntos en un hotel de París, Francia, durante la Semana de la Moda y, tiempo después, los captaron a los besos durante una escapada romántica en Italia. La cuestión fue que, a pesar de que su relación es un tema de conversación en las redes sociales y medios de comunicación, ellos nunca se pronunciaron al respecto y prefirieron dejar que las cosas siguieran su curso. Sin embargo, esta semana la actriz sorprendió a todos al publicar un fuerte descargo en el que acusó la circulación de “informaciones falsas y difamatorias” y aseguró que iniciaría acciones legales contra los responsables.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”, expresó este jueves 30 de julio la exprotagonista de Élite (Netflix) en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 24,6 millones de seguidores.

El fuerte descargo de Ester Expósito (Foto: Instagram @ester_exposito)

“Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, siguió. “No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”, sentenció. Esto llamó ampliamente la atención, puesto que fue la primera vez en la que, aunque sin usar nombres ni profundizar en lo sucedido, hizo referencia a su relación sentimental con el futbolista francés.

Sus palabras tuvieron lugar horas después de que la captaran junto a Mbappé a bordo de un lujoso yate en Porto Cervo, uno de los destinos más exclusivos de Cerdeña, en Italia. La pareja disfruta de unos románticos días en Europa luego del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y antes de que el futbolista deba reincorporarse a los entrenamientos con el Real Madrid.

Los rumores de romance comenzaron en marzo, cuando la española y el francés fueron vistos juntos en París (Foto: X)

Si bien las imágenes de la española y el francés llevan meses invadiendo las redes sociales, dando cuenta de que no tienen inconvenientes de mostrarse juntos entre miradas pícaras, risas y besos robados en lujosos restaurantes y hoteles en España, Italia y Francia, prefirieron que las pruebas hablaran por ellos.

“Creo que a nadie le gusta que lo estén siguiendo y no poder vivir algo tranquilo o hacer tu vida sin tener que estar pendiente de si te van a estar fichando. Nunca te terminas de acostumbrar, pero es verdad que con el paso del tiempo vas ganando experiencia sobre cómo manejar la situación. Hay días en que uno está más cansado que otros y desearía haberse dedicado a otra cosa. Si fuese panadera, podría dar un paseo tranquila con quien quisiese, sin que pase nada, pero aprendes a hacer tu burbuja y a cuidar y proteger un poco lo que sea que estés viviendo”, le dijo Expósito a LA NACION en abril al ser consultada por cómo las críticas afectan su vida sentimental y su cercanía con el futbolista. Aunque evitó ahondar en detalles, admitió que su corazón estaba “muy bien”.