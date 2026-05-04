Ester Expósito y Kylian Mbappé, en Italia: así fue su escapada romántica en la isla de Cerdeña

Aunque aún no oficializaron su relación y pese a las críticas que recibió la estrella del Real Madrid, la relación entre la actriz española Ester Expósito y el futbolista francés Kylian Mbappé avanza a pasos firmes. La pareja, que fue vista por primera vez en marzo de este año durante un paseo por París, viajó hasta Italia para disfrutar de una escapada romántica en la isla de Cerdeña.

El lugar elegido por la pareja para alejarse del ruido de la capital española fue la pintoresca ciudad de Cagliari. Allí el delantero y la protagonista de Élite fueron vistos disfrutando de un momento de relax en una terraza. Las postales de la salida fueron compartidas en las redes sociales por algunos de los transeúntes que lograron reconocerlos; él llevaba una camisa blanca y lentes de sol mientras ella lucía un vestido también blanco y un pañuelo en el pelo, accesorio que no alcanzó para ocultar su identidad.

La cita de Mbappé y Ester Expósito

Según publicó la revista ¡HOLA!, la escapada incluyó también un paseo en yate por las aguas de Cerdeña, donde se dejaron ver muy cariñosos y cómplices. Incluso se dieron un beso apasionado que fue retratado por otro grupo de turistas presentes cerca de la embarcación.

Lejos de ocultarse o recluirse en un hotel, la pareja continuó su recorrido con una cena romántica con vista al mar en el restaurante Lo Scoglio Cagliari. El propio establecimiento compartió un video en donde se ve al jugador sentado en una mesa con una mujer a la que no se le ve la cara pero que se adivina por su melena que se trata de la actriz. En las imágenes, los dos se ríen mientras un mozo les acerca un postre con unas palabras escritas. En la publicación de Instagram del local, además, hay una foto de Mbappé junto al dueño del negocio.

Más directo fue el agradecimiento que hicieron en sus redes desde La Paillote Cagliari, otro restaurante elegido por la pareja. “Entre los primeros invitados de esta temporada, Kylian Mbappé y Ester Expósito”, escribieron en su Instagram junto a dos fotos: una del dueño con el jugador y otra del dueño con la actriz. En las postales se los ve relajados, sonrientes y con looks informales.

Si bien la pareja pasó unos días lejos del ruido madrileño, el viaje del jugador generó la indignación de los hinchas merengues, quienes apuntaron contra la figura de su equipo por viajar luego de su lesión en lugar de quedarse a apoyar a sus compañeros en un momento complicado de la temporada.

Mientras que ese viaje causó sorpresa, la escapada a Italia ha despertado la indignación entre la afición del Real Madrid, que ha criticado al futbolista por estos días de desconexión mientras se recupera de una lesión y en un momento crítico de la temporada.

Un romance inesperado

Kylian Mbappé y Ester Expósito, cómplices durante una salida en París Backgrid UK/The Grosby Group

Las primeras pistas del romance entre el delantero y la actriz datan de principios de marzo de este año, cuando la pareja fue vista en París, cerca de donde nació el futbolista. Efectivamente, Mbappé se encontraba en la capital francesa consultando a especialistas sobre la lesión de rodilla que aún lo tiene apartado del campo de juego. Por su parte, Expósito había sido invitada a una cena en el Louvre, dentro del calendario de eventos por la semana de la moda de París. Según varias publicaciones en redes sociales que incluyen fotos y videos, se encontraron y pasaron tiempo juntos, en actitud muy cercana.

Algunos días después, la revista Semana publicó una serie de imágenes en las que se los veía sentados muy juntos: Expósito “mira embelesada” al futbolista mientras él se ríe. “Hemos podido ver a la actriz y al futbolista del Real Madrid compartiendo una animada cena en la que no dejaron de bromear y charlar de manera desenfadada”, decía la publicación. La cita continuó en un bowling parisino y finalizó en el exclusivo hotel Le Royal Monceau, donde entraron por separado.

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos durante una salida nocturna en un restaurante en el marco de la Semana de la Moda en París Backgrid UK/The Grosby Group

La mecha del romance del que ellos por ahora no se han pronunciado la prendió el bloguero francés Aqababe, quien afirmó en la red social X que la actriz y el futbolista se veían desde hacía algunas semanas: “Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas los vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”, aseguró en un tuit.