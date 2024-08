El extraño cumpleaños de Matías Alé: llegó disfrazado del Joker y hubo un robo en el medio del festejo

Escuchar

Con motivo de su cumpleaños número 47, este martes 13 de agosto, Matías Alé decidió celebrar un nuevo año de vida con un festejo en un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo. Sin embargo, un insólito detalle hizo que el evento no pasara desapercibido. Es que pese a que no se trató de una fiesta de disfraces, el cumpleañero ingresó al lugar vestido de Joker.

Matías Alé vestido de Joker junto a su futura esposa, Martina (Foto: X)

Los invitados ingresaron al lugar a las 21 horas y el actor hizo su aparición cerca de las 22 con el atuendo del enemigo de Batman: conjunto de pantalón y saco color morado, corbata y peluca verde y el maquillaje característico del personaje ficticio. La situación descolocó a los presentes, sobre todo a su novia, Martina Vignolo, que no estaba enterada de la decisión de su futuro marido.

Luego, el humorista subió al escenario y realizó un homenaje a Luis Miguel, momento al que todos acompañaron con baile y cánticos. Después de disfrutar de las pizzas y empanadas, los convocados se dirigieron al boliche de al lado del bar para seguir la fiesta, acompañados de una gran mesa dulce y barra libre.

A la hora de cantar el feliz cumpleaños, el protagonista de la velada sopló las velitas junto a su prometida. ¿Las tortas? La principal tenía la imagen del Joker, mientras que había otra de Frozen, una más cubierta de lentejas de chocolate y otras dos con los respectivos números que formaron la edad de Alé. Sin embargo, una situación extraña ocurrió durante la noche: el robo de un celular.

“Último momento: robaron un celular en el cumpleaños de Matías Alé. La preocupación es total”, escribió Fede Flowers en X junto al clip en donde se lo ve al cumpleañero subiendo al escenario con un micrófono para hablarle a quienes estaban y solicitarle que le devolviera el dispositivo al dueño.

“Estamos entre amigos, esto no debería pasar. No se preocupen, hay fotos de respaldo y cámaras por todos lados, así que lo vamos a recuperar. ¿Alguien que haya tomado un teléfono por error?”, expresó y agregó: “Si alguien, sin darse cuenta, intentó hacer una picardía... Recuerden que hay seguridad en la puerta. El celular aparecerá, y si no lo encontramos, compraremos uno nuevo”.

Cabe recordar que esta no es la única fecha especial que celebró el actor en el último tiempo. En julio, su novia celebró los 23 años con una fiesta sorpresa que él le organizó en un restaurante de Puerto Madero junto a sus padres.

“¡Vida mía! ¡En este día tan especial para vos, quiero dejar esta hermosa foto tan especial para nosotros! ¡Deseándote un muy feliz cumple!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una imagen en la que está con ella en un ascensor.

“Te amo con todo mi corazón. ¡Me hacés muy feliz y te deseo todo lo mejor en tu día y en todo este año que hoy empieza! Por más cumples y ascensores juntos. Que seas hoy y siempre muy feliz”, agregó.

Matías Alé y la foto que subió para cumpleaños número 23 de su novia (Foto: Instagram/@MatíasAle13)

La respuesta de ella no tardó en aparecer. “Gracias mi amor hermoso, gracias por todo, por hoy y para siempre, no tengo palabras para explicar todo lo lindo y bien que me haces, nunca dejes de hacer reír y de darme los abrazos más hermosos del mundo, te amo y para siempre”, escribió.

