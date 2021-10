El filoso comentario que lanzó Dalma Maradona sobre el trabajo de Leo Sbaraglia en la serie de Diego

Pocos días antes de su estreno, la serie Maradona: Sueño Bendito se convirtió en el centro de cruces entre fans del Diez y su entorno más cercano con la producción. Esta vez fue Dalma la que reaccionó ante las declaraciones de Leonardo Sbaraglia (Guillermo Coppola en la ficción), quien dejó en claro que la tira de Amazon había sido realizada “con amor”.

Dalma utilizó sus historias de Instagram para dar su opinión al respecto luego del comentario de uno de sus seguidores. “El adelanto de la serie no solo es pedorra, sino que parece un chiste. Lástima los actores que se prestaron”, comentó un usuario. “Actores que me dijeron que contaban la historia desde el amor (risas). Una historia que no tiene nada que ver con la realidad, nunca es desde el amor”, aseguró la actriz.

La biopic del ídolo se estrenará el próximo 29 de octubre a través de Amazon Prime. Aceptada por Diego tiempo antes de su muerte, fue rechazada por Claudia Villafañe, quien envió una carta a documento a través de su abogado, Fernando Burlando, para frenar su emisión. Todo se remonta tiempo atrás cuando el propio Maradona aceptó su producción y estableció 14 puntos que tenían que estar sí o sí en la serie. Dentro de la larga lista figura la persona que lo habría iniciado en las drogas, punto que afectó directamente a Villafañe.

“Lo que más le molestó a Claudia era que Diego [Maradona] hizo hincapié en mostrar el hecho de que quien lo inicia en la droga es el papá de Claudia; eso la mató”, expresó Augusto Tartúfoli en un programa de TV. “Claudia mandó mucha carta documento”, acotó Marcela Tauro. Sin embargo, las productoras BTF Media, Dhana Media y Raze, responsables de la producción de la serie, no se hicieron eco. “Se estima 250 millones de dólares de recaudación. Ellos [los productores] dijeron: ‘¿250? 50 para pagar juicios’”, reveló Luis Ventura.

La lista completa, escrita por el exjugador según Ventura, que establece los siguientes eventos que deben ser incluidos en la trama: