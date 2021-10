La furia de Carmen Barbieri con el actor de Cebollitas que denunció maltratos: “Estás mintiendo”

Juan Yacuzzi, conocido por interpretar a Coqui en Cebollitas a finales de los ‘90, protagonizó un tenso cruce con Carmen Barbieri en medio de su denuncia pública por presunto maltrato que vivió junto a sus compañeros en la ficción. El actor estuvo invitado a Mañanísima (Ciudad magazine), conducido por la capocómica, y allí reafirmó sus dichos. Sin embargo la exvedette, que también trabajó en el programa juvenil, se mostró en contra de la versión y salió al cruce: “Vamos a juicio y te lo niego hasta la muerte”.

“¿Qué te pasó que decís que decís que el director, que era un santo, te gritaba? ¿Vos decís que los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta. ¿Qué te pasa a vos? No entiendo. Te explico por qué me molesta: se trata de niños, de menores y vos lo contaste como si todos los encerrábamos o los castigábamos y para nada pasaba eso”, le expresó la conductora a Jacuzzi, y rápidamente agregó que le encantaría hablar con Dalma Maradona, que también protagonizó la ficción, para que ella hablara de su experiencia.

En respuesta a estas preguntas, ‘Coqui’ le manifestó: “En realidad pasaba eso porque pasábamos muchas horas encerrados en un cuartito, te lo puede cualquiera eso y Dalma también estaba. A los grandes los trataban de otra manera, de hecho, había una diferencia abismal cuando nosotros éramos los protagonistas. Grabábamos 20 escenas por día y si nos equivocábamos nos gritaban de una manera terrible y nos trataban para el cacheteo”.

El fuerte enfrentamiento entre Carmen Barbieri y Coqui en medio de las acusaciones de maltrato en Ce

Al escuchar la versión del actor, la conductora sostuvo que si iban a juicio, ella negaría esas versiones “hasta la muerte”. En ese sentido, amplió: “No es verdad y no era un cuartito. Era un camarín grande, donde tenían a los chicos ahí porque las madres no podían estar en la grabación y, además, no podían salir porque podía pasar cualquier cosa y estaban a cargo de los productores”.

Ante la duda de los panelistas sobre si hubo alguna escena donde se pudo haber retado a alguno de los protagonistas, ella aseveró que no. “Nunca vi maltratar a un chico”, remarcó, a la vez que aclaró que ella estaba presente todo el tiempo en la filmación.

Ante esto, el actor la interrumpió y le explicó que en realidad muchos de los chicos no compartían tantas horas de grabación con ella: “Las escenas que teníamos con vos eran pocas. Era distinto cuando estábamos todos en el vestuario, era otra historia. De hecho, el Colo (otro de los protagonistas) te puede decir que lo hicieron llorar varias veces, las horas que nos tenían encerrados en ese cuartito y no podíamos salir al bar a tomar algo”.

Barbieri lo escuchó pero, muy molesta, le dijo que no era posible que haya pasado eso: “Eran muy chicos. No podían ir ni solos al baño ni solos al bar. Los cuidaban de tal manera que no los dejaban solos, pero lo que vos estás diciendo para mí es una mentira. ¡Una infamia!”.

En cambio, el joven quiso aportar pruebas y le contó que con sus excompañeros de elenco armaron un grupo de WhatsApp donde hablaron de la mala experiencia que compartieron. “Si querés te muestro las conversaciones, ahí estamos todos los chicos y la mayoría que quiere hablar coinciden conmigo. Si en esa época hubiese habido celulares y se grababan las cosas que pasaban no se podrían hacer”.

El elenco de Cebollitas junto a Diego Maradona que participó de la tira

Tras el tenso cruce, la exparticipante de MarterChef Celebrity se quedó sorprendida y, de modo tajante, precisó: “Me enoja porque eran menores. Estoy enojada. No se maltrataba a los chicos”.

La palabra de Dalma Maradona sobre los supuestos maltratos en Cebollitas

Después de desatarse la polémica, y recordando su paso por la ficción de Telefe, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe respondió la duda de una seguidora sobre el presunto maltrato en la tira.

“¿Es verdad lo que dicen que en Cebollitas maltrataban a todos los chicos y a las chicas?”, le consultó a través de sus historias de Instagram.

Dalma Maradona desmintió los maltratos denunciados por Yacuzzi en Cebollitas Instagram: @dalmaradona

Contundente, la actriz respondió: “Yo nunca viví un maltrato. De hecho, los maltratos que vi en esa época eran más de algunos padres a sus hijos que otras personas”.