La mamá de Chano habló del peor momento de la internación del músico: “Me dijeron que me prepare para lo peor”

“Mi mamá me salvó la vida cuando me pegaron un tiro, yo me iba a morir peor”, expresó Santiago “Chano” Moreno Charpentier durante su encuentro de este jueves con Jorge Lanata. Horas más tarde, la mujer rompió el silencio en una entrevista con Nelson Castro y se refirió al presente del músico. Además de contar cómo sigue la recuperación de su hijo, recordó en detalles lo que ocurrió la noche en la que un policía lo baleó en su casa de Capilla del Señor.

El 25 de julio del 2021, Chano fue internado de urgencia en el Hospital Otamendi luego de recibir un disparo en el abdomen de parte de un policía. El incidente se dio en medio de un supuesto brote psicótico del cantante, quien no quería ser internado para tratar sus adicciones.

Aunque este desafortunado evento marcó un antes y después en la vida del exlíder de Tan Biónica, su madre relató que en realidad el estado de su hijo era malo desde hacía tiempo. “Este año fue duro y yo veía que cada día estaba peor, que avanzaba su consumo”, narró Marina en diálogo con radio Rivadavia.

Ella lo veía “muy triste y enfermo” y entonces empezó a insistirle para que se internara. Si bien en un primer momento él aceptó, a los pocos días quiso abandonar la clínica y en ese punto la situación empeoró. “Yo iba a la noche a su casa a saber si estaba vivo, si respiraba. Él no podía parar. Un día dije ‘basta’”, expresó detallando los días anteriores al incidente.

El músico estuvo internado en el Sanatorio Otamendi Instagram: @chanotb

El viernes previo al hecho donde el músico fue herido, Marina volvió a intentar que las ambulancias se lo llevaran para ayudarlo, pero no tuvo éxito.

“Llamé a la guardia de la obra social, pedí que venga un psiquiatra y me mandaron un médico. Entramos a su casa, intentamos que nos escuche y no quiso. Vino otra ambulancia, sin psiquiatra, vino una tercera ambulancia y la Policía. Mi hijo llamó a la Policía a decir que yo lo quería llevar y ahí me sacaron de la casa”, explicó.

Marina, la mamá de Chano, durante la internación de su hijo

Desesperada y buscando consuelo en la fe, la mujer se fue hasta la basílica de Luján para pedirle a la Virgen por la salud del cantante. Al lunes siguiente intentó una vez más y llamó nuevamente a la obra social con el fin de internarlo. “Vino un psiquiatra que entró y lo vio. Mi hijo salió aterrado porque tenía paranoia y ocurrió lo que ocurrió, yo lo vi caer a mi lado con un disparo”, sostuvo describiendo el día del terrible suceso.

Conmovida y al borde de las lágrimas, habló sobre lo mucho que sufrió mientras Chano estaba internado. “Pensé que se moría. Me dijeron que me prepare para lo peor y ahí me entregué a la virgen”, aseguró. Al mismo tiempo, indicó: “Creí que se moría pero creo que desde allá arriba mi padre, el padre de él y la Virgen lo ayudaron mucho”.

En cuanto a los shows que su hijo tiene pautados en las próximas semanas, Marina dejó en claro que ella no piensa que sean un problema, ya que la vida del cantante se basa en su arte. Asimismo remarcó que cuenta con un excelente grupo de apoyo y que, a pesar de que saben que la adicción es una enfermedad crónica, se sienten optimistas sobre esta nueva etapa.

Chano volverá a los escenarios después de la internación

“En este momento estamos en un momento de luz, de estar bien. Lo veo feliz, hace muchos años no lo veía así. Lo veo en paz”, concluyó.