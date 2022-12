La inesperada revelación íntima de Yanina Latorre que hizo estallar a todas las panelistas de LAM: “¿Con tijera?”

escuchar

Si algo demostró una y otra vez Yanina Latorre es que no tiene problemas en dar su opinión sin ningún tipo de filtro ni reparo cuando la situación lo amerita. Por estos días, está al frente de LAM (América) debido a la ausencia de Ángel De Brito y, durante el programa del miércoles, protagonizó un debate que derivó en la sorpresa y las carcajadas de sus compañeras. ¿Qué contó? Que le depila las partes íntimas a su marido.

La charla comenzó con un debate sobre el cuidado personal y esot le dio pie a Yanina para contar que le corta las uñas a su hijo, e incluso reveló que “hasta los 15 años” lo hacía mientras el adolescente dormía.

Al escucharla, Estefanía Berardi sumó: “Yo a mi novio le corto las uñas, porque se las corta re mal”. Atónita, Andrea Taboada replicó: “Yo nunca en mi vida le corté nada a nadie”.

Yanina y Diego Latorre protagonizaron un divertido cruce en el vivo de LAM instagram

Sin embargo, y fiel a su estilo, Latorre lanzó un comentario que tomó desprevenido a todo el estudio: “Yo a Diego le corté todas las cosas que se puedan imaginar”. Esto generó una situación que comenzó con risas y terminó en un debate sobre gustos y depilación, donde la mayoría tuvo algo para acotar, en especial ella.

“El mío me gusta con pelos. Yo le recorto las partes íntimas”, aseguró Yanina. “Vos lo das todo”, la felicitó entre risas Nazarena Vélez. “¿Pero con tijera?”, le preguntaron y ella respondió sin tapujos: “Sí, de adelante y de atrás. Imagínense”. Una vez dicho esto, dio detalles del método que utiliza: “En la bañadera, él levanta la pierna, yo me pongo abajo y...”.

Yanina Latorre contó una intimidad de su pareja con Diego Latorre

Sus compañeras quedaron completamente desconcertadas con sus revelaciones íntimas, pero ella fue por más. “Él me lo ha hecho a mí también. Somos una pareja gaucha”, manifestó. “Él me ha hecho la tira de cola. Nunca me hice la depilación definitiva porque tengo poco, pero el poquito que tengo me lo saca Diego”, aseguró y hasta reveló que “tienen una tijera especial” que comparten.

“Estamos muy íntimos”, dijeron las angelitas ante la charla. Pero, la madre de Lola y Dieguito no se arrepintió del cambio de rumbo que tuvo la conversación y enfatizó en la relación que tiene con su marido, particularmente en la confianza para este tipo de cosas íntimas: “Treinta años, parimos hijos, me vio en todas las situaciones”.

La íntima revelación de Diego Latorre que dejó sin palabras a Yanina Latorre

Semanas atrás, Diego Latorre viajó a Qatar para trabajar en la cobertura del Mundial. Sin embargo, y a pesar de la diferencia horaria, encontró el tiempo para hablar con su mujer en televisión. Entre los varios temas que tocaron, ella quiso saber cómo se sentía al vivir solo: “¿Cómo te estás llevando con la soledad? Yo que soy un poco infumable, soy un poco pesada. ¿No extrañás un poco mis gritos y mi orden que te vuelven loco?.

Diego Latorre habló con Yanina desde Qatar y le hizo una llamativa aclaración: “¡Puedo vivir solo!”

Luego de fingir una celebración, el exdelantero de Boca se sinceró y le hizo a su esposa una particular aclaración. “Te digo que estoy bastante ordenado. Si hay algo de lo que pude darme cuenta en este viaje es que puedo vivir solo. ¡Puedo vivir solo! ¡Atención!”, exclamó. Divertida, ella le redobló la apuesta y le respondió: “Muy bien, es un avance. Te podrías empezar a ir...”.

Tras una extensa charla, Yanina se despidió de su marido con un sentido agradecimiento y con la promesa volver a hablar en las próximas horas, pero ya no públicamente.

