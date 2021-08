El fuerte exabrupto de Juana Viale al aire tras su feroz descargo contra Alberto Fernández

El sábado por la noche Juana Viale comenzó La Noche de Mirtha (eltrece) con un furioso descargo contra el presidente, Alberto Fernández. Enojada por la polémica foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, la conductora expresó su indignación y le habló directamente al primer mandatario. Luego del editorial se dispuso a presentar su look, y sorprendió con un exabrupto cargado de ironía.

Musicalizada con “El mundo del revés”, de María Elena Walsh, la conductora confesó que sentía una profunda indignación frente al Presidente. “No puedo disimular lo que siento: hacen lo que dicen que no hagamos, entonces... ¡Déjense de joder! ¡Dejen de joder a los argentinos!”, expresó.

Luego hizo una referencia indirecta a la muerte de la hermana de su abuela, Silvia “Goldy” Legrand, y al fallecimiento del marido de su madre, Marcos Gastaldi: “Lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron y muchos amigos que perdieron laburos”. Antes de finalizar le recriminó: “No culpe a la mujer que tiene a su lado, hágase responsable y póngase los pantalones”.

Juana Viale hizo un descargo contra Alberto Fernández y tuvo exabrupto al presentar su look - Fuente: eltrece

“Señor Presidente, usted haga su trabajo, presida el país y deje de echar la culpa a los otros. Y pida disculpas, porque lamentarse no es pedir disculpas, pedir perdón es otra cosa, es arrepentirse de lo que hizo, y yo no veo arrepentimiento en usted”, arremetió.

Después del contundente inicio, Viale continuó con la clásica descripción de su look. Consciente de la repercusión de sus palabras, la nieta de Mirtha Legrand hizo un inesperado comentario para descontracturar el tenso momento: “Tengo un vestido muy lindo, de noche, de gala absoluta, y sí, yo me visto de gala para putear y para recibir al señor Jorge Lanata”.

Juana Viale presentó su look tras arremeter contra el presidente Alberto Fernández y le dedicó una ironía Instagram @mie

Aquella frase no pasó desapercibida, y causó risas en el detrás de cámara del estudio. “Me quedó la voz media temblorosa, pero bueno, no importa”, reconoció. “Es un vestido de terciopelo negro, con este bordado a mano que es una obra de arte hecha por el señor Gino Bogani”, detalló.

Sobre el cierre volvió a apostar por la ironía para manifestar su enojo: “Estoy con un maquillaje que me siento el cisne negro, todo es una belleza, y podría haber ido al cumpleaños de Fabiola así, qué pena que no me invitaron”.

LA NACION