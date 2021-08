La sorpresiva reflexión de Estefanía Pasquini sobre el hijo que espera con Cormillot: “No viene a la familia más normal”

Estefanía Pasquini, la esposa del nutricionista Alberto Cormillot, atraviesa el último mes del embarazo de su primer hijo, Emilio. El niño, cuyo nombre recuerda al de su abuelo paterno, fue concebido después de grandes dificultades, cómo contó la mujer en su momento. Ahora, faltando “un mes y un puchito” para la fecha del parto, la también nutricionista compartió una íntima reflexión en sus redes sociales.

“Ya casi cocinado, creo que estoy llorando mas estos días de lo que debo haber llorado en mi vida”, escribió en el comienzo de una publicación de Instagram en la que mostró su panza de embarazo.

La diferencia de edad entre Cormillot, de 82 años, y Pasquini, de 34, es asumida con naturalidad por la pareja, pero en su reciente posteo la futura madre se sinceró al respecto: “‘Dicen’ que los bebés eligen a sus papás. Este debe ser bastante inconsciente, no viene a la familia más normal del mundo”.

La publicación de Instagram en la que Estefanía Pasquini compartió una reflexión sobre su embarazo

Luego, agregó: “Por otro lado, pienso: no viene a la familia más normal, pero viene a una donde lo estamos esperando como locos, donde lo deseamos con todas nuestras fuerzas, donde va a tener amor incondicional e infinito, porque va a ser nuestra vida entera”.

Un parto muy esperado

La emoción de Pasquini también está relacionada con las complicaciones que tuvo para concebir a Emilio, algo sobre lo que habló a finales de junio en otra publicación. “A una semana del octavo mes, ya no queda nada. Hoy salíamos de la iglesia. Como conté, todos los sábados ahí estoy. Y le dije a Alberto: ‘Ya dos meses nada más. Pensar que no sabíamos si llegábamos al tercer mes’. Él me dijo: ‘Pensar que no sabíamos si ibas a quedar embarazada’. Y es así”, expresó en esa oportunidad.

Alberto Cormillot y la nutricionista Estefanía Pasquini se casaron en 2019 instagram

“Primero, todo el viento en contra cuando me decían que era imposible y una vez que pasó tres meses al hilo de pérdidas, llegando a las guardias para hacerme las eco y ver si aun estaba, llorando, angustiada”, recordó.

