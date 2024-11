El fuerte mensaje de Aaron Paul tras las elecciones en Estados Unidos y la radical decisión que tomó

Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, varios famosos opinaron al respecto en sus redes sociales. Uno de ellos fue Aaron Paul, el actor estadounidense reconocido mundialmente por su papel protagónico como Jesse Pinkman en la exitosa serie Breaking Bad, quien compartió sus sensaciones tras la confirmación de los resultados y reveló una sorprendente decisión.

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Aaron les envió un fuerte mensaje a sus seguidores y los llamó a cuidarse mutuamente tras el triunfo de Trump. “Pasaron muchas cosas en las últimas 12 horas. No importa de que lado estén, solo tienen que protegerse los unos a los otros”, comentó el actor.

“Tenemos que apoyarnos unos a otros, no perdamos eso de vista. Esto es lo que es, así que seamos hermanos, hermanas y amigos y protejámonos unos a otros”, continuó el actor. Seguidamente, Paul compartió con los usuarios la decisión que tomó tras el resultado electoral y les recomendó hacer lo mismo: alejarse de todo el ruido de las redes sociales.

Aaron Paul compartió sus sensaciones tras el triunfo de Donald Trump (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

“Voy a tomar esta oportunidad para hacer una desintoxicación digital e ir ligero”, reveló. En ese momento, les mostró a los usuarios el particular teléfono que va a usar a partir de ahora para cumplir su objetivo de alejarse de las redes sociales. “Se llama The light phone. Es considerado un teléfono tonto, porque no hay redes sociales, no hay navegador y no hay correos electrónicos. Podes llamar y mandar mensajes de texto a cualquiera. Tiene mapas y música. Es realmente todo lo que necesitas”, explicó.

Más adelante, Aaron les detalló a sus seguidores algunas formas de hacer este cambio en sus vidas sin que sea tan repentino: “Si no quieren hacerlo por completo, pueden hacerlo solo por el fin de semana o por una noche, si quieren salir a cenar con su pareja o amigos y no quieren que el ruido los distraiga”

“En resumen, decidí mantener el teléfono bajo y la cabeza en alto”, concluyó el actor. “Envío amor y gratitud a todos ahí fuera. Ahora es el momento más que nunca de mantener mi teléfono bajo y la cabeza en alto. Únanse a mí”, reza la descripción del video.

Las reacciones de los famosos

Ya son varias megaestrellas estadounidenses que decidieron expresar su desacuerdo con la victoria del candidato republicano. Este miércoles por la noche, durante uno de los conciertos de su gira mundial, la cantante Sabrina Carpenter se tomó un momento para decirles a sus fans lo que piensa sobre la situación política de su país.

Sabrina Carpenter apuntó contra Trump durante su show en Seattle @sabrinacar

“Espero que podamos ser un momento de paz para ustedes, un momento de seguridad. Lo siento por nuestro país y por las mujeres, los amo muchísimo y realmente espero que durante el resto de esta noche puedan disfrutar porque se lo merecen absolutamente”, comentó Carpenter, quien fue la artista que más nuevos votantes registró en el 2024.

Algo muy similar ocurrió durante el show de Billie Eilish, quien dio un fuerte mensaje en contra del presidente electo. “Alguien que odia mucho a las mujeres va a ser el próximo presidente de Estados Unidos”, lanzó la ganadora del Grammy sobre el escenario. “Quiero que sepan que están a salvo conmigo y que están protegidas acá, y que están a salvo en esta sala”, dijo la cantante a sus fans.