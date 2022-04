El fuerte mensaje que la China Suárez compartió contra Adrián Suar y eltrece: “Ya estaríamos, ¿no?”

Tras las nuevas versiones de que Eugenia “China” Suárez habría intentado contactar a Mauro Icardi a través de un conocido, la actriz salió a la carga y se defendió de las acusaciones. Lo hizo a través de un descargo en las historias de Instagram con el que reflexionó sobre “el acoso y la carnicería mediática”, pero lanzó un fuerte mensaje hacia dos personas para que terminen con el tema.

Esta semana salieron a la luz los chats en los que Wanda Nara indicaba que mientras ella estaba en la Argentina, la ex Casi ángeles habría intentado contactar a su esposo a través de otra persona. Con esto, abrió otra puerta en el inquietante mundo del “Wandagate” y sumó un capítulo más a la historia que comenzó en octubre pasado cuando publicó un mensaje que levantó sospechas de un affaire entre el delantero del PSG y la actriz. En aquel posteo, la empresaria habló de una “zorra” en un escueto pero impactante posteo que luego decidió borrar.

No obstante, tras las nuevas versiones, la actriz reapareció y se defendió por el acoso que recibe en las redes sociales. Primero, apuntó contra el intendente del partido de Berazategui, Juan José Mussi, quien salió en defensa de las mujeres de esa localidad por una fallida frase que habría hecho la actriz en el ámbito privado y que reveló Mariana Brey en Socios del espectáculo (eltrece). Es que la China habría hecho una malograda comparación que le costó el repudio del funcionario y la gente de ese partido. “El año pasado le consulté a una amiga de ella cómo la estaba pasando, porque me parecía que podía estar sufriendo. Lejos de sentirse mal, la China le contestó: ‘Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona Norte’, como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta”, sostuvo la panelista.

El enojo de la China Suárez en Instagram Instagram

Después de que estos dichos se difundieran y fueran replicados por el funcionario a través de su cuenta de Twitter, la actriz lo invitó “a trabajar en vez de consumir mentiras” y le pidió que se disculpe públicamente por difundir “algo que no es cierto”. “Ya estamos grandes para el: ‘le dijo que dijiste que me dijo que dijo’. ¡Basta!’”, indicó.

En ese sentido, habló del fomento del odio y arrobó a Adrián Suar, director de programación de eltrece. “Ya estaríamos, ¿no?”, lanzó y se refirió al tema puntual. “Sigan metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo”, comenzó la actriz en un mensaje que difundió a través de sus historias de Instagram.

El tuit del intendente Juan José Mussi en defensa de las "Rosa de Berazategui" Twitter

“En unos años, seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos. De los desalmados que se sientan a decir pelot... porque les pagan. Los primeros que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”, agregó.

La actriz se defendió de las acusaciones y el bullying que recibe en las redes Instagram

El enojo de la China se da luego de que Rodrigo Lussich difundiera los chats en los que Wanda revela que la actriz habría intentado hablar con su esposo a través de un tercero mientras ella estaba en la Argentina por trabajo. “No le importa nada, lastimó muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada”, sostiene la empresaria.

Según contó Luli Fernández en el ciclo, Wanda no encontró el mensaje, sino que fue Mauro Icardi quien hizo una captura de pantalla y se la mandó mientras estaba viajando a París. Sin ánimos de esconderle nada a su mujer, le habría dicho, de acuerdo con el relato de la panelista, que creía que era la China intentando contactarlo de nuevo. “Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema”, indicó la hermana de Zaira Nara.