El anuncio de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez sobre su futuro que desconcertó a sus seguidores: “Voy por más”

Sofía “Jujuy” Jiménez se encuentra entre las celebridades más activas en las redes sociales y es allí en donde comparte los aspectos más relevantes de su vida. Desde sus emocionantes viajes hasta fragmentos de su trabajo, todo queda registrado a través de las fotos y los videos que publica de manera diaria. De esta manera, logró construir una gran relación con sus millones de seguidores, con quienes mantiene un fluido ida y vuelta. Es por eso que, durante la noche del jueves, aprovechó para conversar un rato con ellos y abrió un espacio de preguntas con el fin de que sus fans se sacaran todas las dudas. Dentro de esa sección, generó sorpresa al revelar uno de sus planes a futuro.

Tanto por compromisos laborales como por mero placer personal, Sofía se va del país bastante seguido. Los viajes al exterior se encuentran dentro de su lista de las cosas que más disfruta hacer y, en consecuencia, no es raro entrar a sus perfiles en las redes sociales y verla de paseo por diversos rincones del mundo. Así, estuvo de paso por lugares increíbles como Dubai, Madrid, Barcelona y Brasil, entre otros.

Sin embargo, su pasión por las diversas culturas y los destinos exóticos no se reduce únicamente a la experiencia como turista. ‘Jujuy’ desea poder echar raíces en algún lugar fuera de su país natal para poder empaparse con las costumbres y tradiciones que le son ajenas. En diálogo con sus seguidores, aseguró que no tacha la posibilidad de irse al exterior en un futuro cercano.

Sofía Jujuy Jiménez reveló que le gustaría vivir en el exterior instagram @sofijuok

“¿Te vas a vivir afuera?”, indagó un usuario a través de la sección de preguntas y respuestas que ella habilitó en sus historias de Instagram. Con una foto sacada desde el asiento de un avión, la modelo respondió: “Me encantaría. Amo viajar y conocer nuevas culturas, personas, lugares. Durante todo el 2009 viví en Canadá y fue de las mejores experiencias”. Y agregó, para remarcar su espíritu aventurero: “Soy súper libre e independiente y ¡siempre voy por más!”.

Jujuy Jiménez habló sobre su futuro en la televisión instagram @sofijuok

Luego, se dispuso a responder otras dudas y comentarios que le dejaron sus fans. Reveló que no volverá a trabajar en la televisión “hasta que no haya una propuesta interesante” y afirmó que está muy conforme con su presente. “Amo mi vida y me encanta ser la creadora de mi propia historia. Siempre escuchándome y así voy tomando las diferentes decisiones, siempre desde el corazón”, escribió junto a múltiples emojis de corazones y caritas felices.

Una vez contestados una serie de mensajes, se despidió con un descargo motivacional. Para hacerlo, seleccionó el texto que le envió un usuario donde se leía: “Gracias por enseñarnos que si se puede”. Conmovida, replicó: “Siempre se los digo e insisto con la idea porque soy una convencida de eso. Con amor, dedicación, perseverancia, convicción, ganas, valentía, fuerza y mente en positivo, siempre se puede. Así que a no bajar los brazos. Todo llega a su debido tiempo y siempre lo que nos sucede es lo mejor para nuestra evolución”.

El emotivo mensaje de Jujuy Jiménez instagram @sofijuok

A modo de punto final, agregó: “Gracias por el cariño y el aguante desde siempre. Los amo”. Quizás, con esa fuerza de voluntad y energía positiva, ‘Jujuy’ Jiménez logre finalmente cumplir su sueño de poder instalarse en el exterior.