Stefi Roitman reveló lo que más le molesta de su vida con la familia Montaner: “Me cuesta”

Stefi Roitman se encuentra, actualmente, dentro de su propio cuento de hadas. Se casó con el amor de su vida, trabaja de su más grande pasión y tiene un hogar en Estados Unidos, en donde está rodeada por la gran familia que adoptó al dar el sí en el altar. Sin embargo, no todo es perfecto y, a través de las redes sociales, decidió evidenciar cuál es la parte de su nueva vida a la que más le cuesta acostumbrarse.

Ricky Montaner y Stefi Roitman, más enamorados que nunca (Foto: Instagram @stefroitman)

A principios del 2022, Stefi y Ricky Montaner oficializaron su amor a menos de dos años de haberse puesto de novios. En una lujosa y exclusiva ceremonia que tuvo lugar en las afueras de Buenos Aires, caminaron hasta el altar y celebraron su unión acompañados por una numerosa cantidad de invitados entre los que había amigos, familia y muchas celebridades. Sin lugar a dudas, ese fue el evento del año y la felicidad de los recién casados fue compartida por sus millones de fans, quienes siguieron el minuto a minuto a través de las redes sociales.

No obstante, los rumores sobre crisis y conflictos no se hicieron esperar. A pocos días de la boda, comenzaron a fluir teorías sobre un supuesto enfrentamiento entre Marlene Rodríguez, la mamá de Ricky, y su flamante nuera. Las mismas se agrandaron de tal manera que las protagonistas debieron salir a aclarar que, en realidad, todo estaba de maravilla.

Stefi Roitman junto a sus padres y Ricky Montaner, su marido Instagram @stefroitman

Pero eso no fue todo, sino que al tiempo trascendió que el músico venezolano y su esposa estaban en medio de una crisis matrimonial. Eso nació cuando ella volvió sola a la Argentina después de su luna de miel. Ambos ignoraron las habladurías y demostraron el inagotable cariño que se tienen a través de múltiples posteos, dedicatorias e, incluso, el músico reveló que la canción que está por estrenar es en honor a la joven que se robó su corazón.

Cuando la calma parecía haber alcanzado a la familia Montaner, un nuevo conflicto habría aparecido. Roitman expresó tanto en su perfil de Twitter como en el de Instagram qué es lo que más le cuesta de su vida en Miami. Aunque está feliz rodeada por el gran clan de artistas, no puede evitar extrañar a sus seres queridos que viven a miles de kilómetros de distancia y a quienes puede ver de forma muy eventual.

Stefi Roitman reveló lo que más le cuesta de su vida en Miami Instagram @stefroitman

Así lo manifestó en un tuit, en donde escribió: “Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro. La última igualita a la primera. La de hoy igualita a la del mes pasado. Soy demasiado de mi casa, de mi familia, de mis amigas, de mi gente. Me cuesta. Hoy una vez más. Los veo pronto, ma y pa”.

Asimismo, realizó una publicación con fotos de sus días junto a su marido y sus padres. A modo de descripción, tipeó: “Gracias mi Dios, no sabría como seguir este caption, así que lo dejo así. Agradecida principalmente por la salud y la familia. Los amigos incondicionales y el amor que traspasa todo ¡Nos vemos pronto! Semana llena de todo. Índigo. Papá y mamá. Hermana. Mi esposo (el mejor del mundo). Siempre ahí. La familia siempre ahí. Y las amigas de mi vida que me esperan en Argentina. Me siguen apareciendo imágenes en la cabeza, pero acá me quedo”.

La tierna dedicatoria de Stefi Roitman a sus padres Instagram @stefroitman

Su tristeza por el adiós y la incertidumbre sobre la próxima vez que podrá verlos generó una ola de sospechas entre sus fans, quienes se preguntaron si realmente disfruta de su día a día tan lejos de todo lo que le es propio. Sin embargo, Stefi demostró que está más que feliz con la familia y el hogar que decidió construir junto a Ricky.