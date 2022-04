La reacción de Luciano Castro cuando supo que el Tucu López llevó a hijos a un recital, sin Sabrina Rojas

Al poco tiempo de hacer pública su separación, Luciano Castro y Sabrina Rojas aseguraron que mantendrían los buenos tratos por el bien de sus hijos, Fausto y Esperanza. Esta promesa se mantuvo hasta el día de hoy, incluso cuando ambas celebridades formaron una nueva pareja: él con Flor Vigna y ella con el Tucu López. Frente a las cámaras y en las redes sociales, los cuatro adultos involucrados demuestran mantener, más que una relación cordial, una especie de amistad. Celebran cumpleaños juntos, se juntan a almorzar y hasta pasaron las fiestas como una gran familia feliz. Pero, días atrás, parece que hubo un problema de comunicación dentro del clan y el ex Valientes decidió utilizar sus redes sociales para enviarle un mensaje al reconocido conductor.

El incómodo encuentro entre Luciano Castro y el Tucu López en el show de María Becerra

El jueves por la noche, María Becerra finalizó su Animal Tour en GEBA y tanto el escenario como la audiencia estuvieron plagados de celebridades. “La nena de Argentina” -quien recibió una catarata de críticas por su presentación en los Grammys junto a J Balvin- hizo su debut en un estadio porteño acompañada por músicos contemporáneos como Tiago PZK y Cazzu. Asimismo, estuvo respaldada por un batallón de bailarines, efectos especiales y una gran multitud de fans que cantaron cada una de sus canciones a los gritos.

Dentro la marea de fanáticos, se destacaron Flor Vigna, Luciano Castro, el Tucu López, Fausto y Esperanza. La única que estuvo ausente fue Sabrina Rojas quien, por motivos no especificados, no asistió. Sin embargo, contrario a lo que muchos creen, no fueron todos juntos y sino que se encontraron por casualidad. El ex Sex fue con los hijos de su pareja y, al sentarse, vieron que el actor y su novia estaban un par de asientos más adelante.

El Tucu López llevó a Esperanza y Fausto al recital de María Becerra instagram @tuculopez

A pesar de que tienen un gran vínculo, en Socios del espectáculo (eltrece) aseguraron que esa reunión no planeada generó un cierto roce entre los dos adultos. “Lo que a mí me dicen es que ese día, las parejas habían almorzado juntos, con los niños. Pero nunca habían hablado de que Luciano y Flor iban a ver a Maria Becerra, que a la hija, Esperanza, le encanta”, detalló Paula Varela. Y agregó: “Entonces, llega la noche y la niña quiere ir. Le consiguen las entradas para ir. Ahí se enteran de que estaba Luciano con Flor”.

De acuerdo a lo que explicó la panelista, Castro se acercó a López para explicarle la confusión. “La gente que estaba ahí me dice que Luciano le estaba dando explicaciones. ‘Vine con Flor. No avisé. No llevé a la nena. No te dije nada hoy al mediodía’”, dijo.

El mensaje de Luciano Castro al Tucu López instagram @castrolucianook

La reacción que tuvo el actor frente al malentendido demostró que no tiene malas intenciones hacia la pareja de su ex quien, además, tiene una gran relación con sus hijos. Sin prestar atención a los rumores o a las habladurías, subió una foto a su cuenta de Instagram en donde posó sentado al lado del Tucu y a sus dos hijos. “Gran plan, gracias Chango”, tipeó. Más allá de los encuentros y desencuentros, los cuatro pasaron una increíble noche que seguro quedará como un gran recuerdo para esta nueva familia.