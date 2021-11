El fuerte relato de Adabel Guerrero sobre la muerte de su mamá: “Ella no se quería recuperar”

Este sábado en PH podemos hablar (Telefe) estuvo invitada Adabel Guerrero. La bailarina hizo referencia la muerte de su mamá, el abandono de su papá y la conflictiva relación con su hermano. Al recordar su pasado, aseguró: “Quiero vivir la vida que elijo, la que me tocó quiero dejarla atrás”.

Al comienzo del programa, el conductor les pidió a los invitados que den un paso al frente aquellos que sintieron que, en algún momento, la vida “dio un giro de 180 grados”. En ese instante, Adabel comenzó a hablar de su dura historia familiar: “Mi papá se fue a vivir a Estados Unidos y venía a visitarnos muy poco. Cuando murió mi mamá yo tenía 17 años y era menor, entonces le pedí que me lleve a vivir con él porque estaba sola”.

El duro relato de Adabel Guerrero: “Mi hermano me amenazó de muerte”

En ese sentido, continuó: “Mi mamá tuvo muchos problemas con adicciones, tuvimos una vida muy dura con mi hermano, que se fue de casa a los 14. Ella murió por un ataque cardíaco por todo lo que hizo. Era alcohólica y no era fácil vivir con ella. Yo a mis 17 años quería ayudarla. Estuvo internada varias veces pero no se quería recuperar”.

La bailarina, con los ojos vidriosos, habló de lo que le causó en ese momento ver el deterioro de la mujer: “Me dolió que ella no se quiera recuperar porque tenía una hija a la cual tendría que haber cuidado un poco, pero hay que ver si podía. Es difícil de aceptar eso para mí”.

Adabel Guerrero habló de su dura historia familiar Instagram: @adabelguerrero

Al referirse al vínculo con su hermano, contó: “Él chocaba mucho con mi mamá y a los 14 se fue de casa. Eligió otro tipo de vida, yo corté relación con él porque era insano y hasta peligroso. A los 18 años tuve un problema con él y fui a denunciarlo porque me había amenazado de muerte. En 2011 él apareció en los programas a pedirme plata. Siempre le tuve miedo, estuvo mucho tiempo preso, ahora no sé”.

En otro momento del programa, al escuchar el relato de Roberto Edgar, exlíder de Volcán, y el momento en que pensó en quitarse la vida por un momento difícil que atravesó, Adabel se sintió muy identificada.

Adabel Guerrero y su pareja Martín Lamenza. Juntos son padres de una niña, Lola Gerardo Viercovich

“Yo también pensé en irme de este mundo en momentos en los que estuve muy sola en una casa que ese venia abajo en medio de Ringuelet. A los 17 años no tenia laburo, ni un mango, y decía ‘si esto así...¿Cómo voy a terminar?’. Me acuerdo que un día salí corriendo por la calle y quería que me pise un auto y desaparecer. No creía en nada, me parecía todo una mier... Estaba enojada. Me senté en la vereda a llorar y a partir de ese día empecé a hacer un ejercicio donde pienso que si me voy de este mundo pierdo mis ilusiones, y pienso que el ‘no’ ya lo tengo, entonces intento de nuevo en medio de la desesperación”, recordó. Para cerrar, sostuvo: “Quiero vivir la vida que elijo, la que me tocó quiero dejarla atrás”.