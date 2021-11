Barby Franco y Fernando Burlando contaron cómo es su “cuarto rojo” y qué condición cumplen para usarlo

Barby Franco y Fernando Burlando llevan 11 años juntos, a pesar de algunas crisis que debieron sortear en el medio. Ahora, la modelo se refirió a un aspecto de su intimidad con el abogado que está relacionada con un espacio de la casa en la que conviven. Se trata de un “cuarto rojo” que tendría una cláusula asociada.

La revelación llegó en el marco de una charla entre Burlando, Franco y Cora Debarbieri en Pampita Online (Net TV). “El cuarto rojo sería un lugar muy hot para la pareja, ¿qué nos podés contar con respecto a eso y qué contiene?”, consultó la periodista. “Lo tenemos hace mucho tiempo. Está bueno. Es un cuarto que tiene una serie de bancos, de implementos, que se pueden usar para muchas cosas, entre otras, las que ustedes se imaginan”, respondió el letrado. “Cuando estamos en la casa, se visita”, sumó.

En ese momento, Franco intervino para agregar información sobre este rincón privado de la vivienda. “Tenemos una cláusula, es una especie de juego. Por ejemplo, una cláusula dice que los viernes se puede (ir) de tal a tal horario”, explicó. “Me hace firmar papeles”, acotó Burlando. “Vino con unos papeles, una cosa insólita”.

Barby Franco y Fernando Burlando hablaron de su “cuarto rojo”

El pasado agosto, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer un mini tour de la propiedad que comparte con su pareja. Así, mostró la pileta que “envidia Yanina Latorre”, que incluye olas para hacer nado contracorriente, el ambiente de boliche con caño de pole dance incluido y un vistazo a la famosa habitación íntima, donde se pudo apreciar un misterioso ascensor enrejado.

Las fotos que Barby Franco mostró en su Instagram: pileta con olas y un detalle del cuarto hot Instagram @barbaritafranco21

La polémica decisión de Barby Franco tras el Wandagate

Días atrás, la periodista Karina Iavícoli reveló que Barby desconfía de Fernando desde que se desató el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Por esa razón, la modelo decidió mandar a seguir al abogado: “Hablando con Barby, me dijo que contrató a una agencia de detectives a raíz de lo que pasó con Wanda Nara y Mauro Icardi para que controle a Fernando Burlando y que lo siga. Él se va a enterar esta noche, cuando vea el programa”.

Iavícoli también expresó que su compañera de ciclo le dio permiso para contarlo. De hecho, sostuvo que quería que dar a conocer su decisión. “Le pregunté a Barby si lo podía contar y me dijo ‘sí, contalo’. Le pasan un reporte de lo que hace Burlando durante el día porque, me dijo, está desconfiada”, añadió. “Me parece que lo del detective era en otra época y que perdió plata porque no le trajo nada. El señor se portaba bien”, comentó Pampita. “Volvió a contratar a la empresa, que le sale un montón de plata porque está desconfiando de Burlando”, concluyó Karina.