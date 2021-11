Romina Richi recordó la noche que salió con Diego Maradona y quiso llevarla a Cuba

Romina Richi estuvo como invitada en Los Mammones (América), donde contó que coincidió con Diego Maradona en un boliche y repasó la anécdota que protagonizó con el Diez a la salida. La actriz que interpreta a Mónica Bang en la serie Maradona: sueño bendito sostuvo que el futbolista la invitó a irse a Cuba con él.

“¿Es verdad que Diego Maradona, una vez, te quiso llevar a Cuba, es cierto? ¿Cómo fue ese episodio?”, quiso saber Jey Mammon. “Sí. Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando todos, éramos como un grupo”, dijo Richi antes de revelar lo que había hecho el ídolo deportivo para retenerla. “En un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara del Diego acá”, narró, sobre la osadía de Maradona de subirse al capó del vehículo para impedir que se marchara.

“Yo arranco y ahí justo sale Guillermo [Coppola], que estaba ahí también. Y le digo: ‘Por favor, ¡sacámelo de arriba del auto!’. Porque me daba miedo lastimarlo, que se caiga”, recordó la actriz. Además, explicó que la situación no terminó ahí, sino que después recibió un llamado de una persona del entorno del jugador.

Romina Richi recordó el día que Diego Maradona la invitó a ir a Cuba

“De ahí lo sacan [del auto] y me llamó alguien para decirme: ‘Soy la secretaria de Diego y quería invitarte a que te vayas con él a Cuba mañana’. Le dije que no, que gracias por la invitación”, aseveró en medio de las risas de los presentes.

La interna de las vedettes

En esa línea, el conductor del ciclo añadió que aquella invitación pudo haber terminado en el papel que interpreta en la biopic del Diez. “Podrías haber sido en la vida real lo que encarnás un poco en la serie, que hacés de una amante de Diego”, acotó Mammon. En respuesta, Richi explicó detalles de su rol en la ficción. “Es un poco la entrada a la noche de Diego, es el mundo de las vedettes. Yo sé que hay una pelea, porque me preguntan: ‘¿De quién hacés en la serie?’”, añadió sobre una interna que existe entre Adriana Aguirre y Moria Casán por el papel.

Ante la duda de Jey, aclaró: “En realidad, quizás el look confunde, porque primero aparezco rubia, después morocha. Justamente es esa la idea, es el mundo de las vedettes. Yo no represento a ninguna en particular, soy todas. En realidad, es la entrada de Diego a ese mundo. No soy una específicamente. Se armó, pero no soy una en particular”.

Adriana Aguirre aseguró ser la vedette de la serie Maradona: sueño bendito captura de pantalla

Semanas atrás, Aguirre hizo público su enojo por la imagen que mostraron aparentemente de ella en la serie de Amazon Prime Video, que está basada en la vida del futbolista. El personaje que aparece con el nombre de Mónica Bang y que caracteriza Richi fue relacionado con la exvedette en el tercer episodio, pero también se relacionó con Moria. “En realidad, por ahí, es el deseo de Adriana Aguirre de ser parte”, dijo el conductor, pero Romina quiso despegarse del conflicto: “No tengo idea. No vamos a decir ni que sí ni que no”.